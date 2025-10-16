Zalgiris-Olimpia Milano: risultato LIVE dalle 19

Esplora tutte le offerte Sky
Zalgiris-Olimpia Milano, il risultato della partita di Eurolega in diretta dalle 19

Dopo la brutta sconfitta a Monaco contro il Bayern, l’Olimpia è attesa alla seconda trasferta di Eurolega in una settimana che può già indirizzarne la stagione europea. Ad attendere gli uomini di Ettore Messina c’è però lo Zalgiris, che viceversa è stato fin qui protagonista di una partenza lanciata in regular season. Diretta su Sky Sport Basket e NOW dalle 19 con telecronaca di Andrea Solaini e Matteo Soragna

L’EUROLEGA IN ESCLUSIVA SU SKY: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE

Possono bastare quarantotto ore, a dire il vero scarse, per riprendersi da una brutta sconfitta? La risposta sta nelle gambe e nelle teste dei giocatori dell’Olimpia, che dopo essere crollati nel 3° quarto a Monaco contro il Bayern hanno una possibilità di riscatto immediato. La trasferta a Kaunas, però, non è delle più semplici, perché lo Zalgiris ha iniziato alla grande vincendo le prime tre partita prima dello stop a Belgrado sul campo della Stella Rossa. Per gli uomini di Ettore Messina, privi anche dell'ultimo infortunato Lorenzo Brown, quindi, la strada sembra in salita, ma allo stesso tempo la partita contro l’ex Maodo Lo potrebbe rappresentare una svolta che, nonostante la regular season di Eurolega sia appena iniziata, potrebbe essere già molto importante.

