Un Laker per Luka: la Slovenia vuole Jaxson Hayes

Molto presto Luka Doncic e Jaxson Hayes potrebbero giocare insieme anche con una maglia diversa rispetto a quella dei Los Angeles Lakers. Il lungo gialloviola ha infatti confermato che sta cercando di ottenere un passaporto sloveno così da poter scendere in campo con Doncic nelle competizioni FIBA, a partire dai prossimi Mondiali previsti per il 2027. Secondo quanto dichiarato a Eurohoops, la federazione slovena non ha negato la possibilità, pur non facendo esplicitamente il nome di Hayes. "Come accennato in precedenza, stiamo esplorando la possibilità di aggiungere un nuovo giocatore naturalizzato nella posizione di centro" si legge in un comunicato. "Miriamo ad assicurarci questo giocatore per un lungo periodo, così da garantire la stabilità della squadra nei prossimi anni. In questa fase non possiamo rivelare nomi o dettagli: una volta che tutte le questioni saranno finalizzate e le procedure completate con successo, informeremo il pubblico". La carta di identità di Hayes, che ha solo 25 anni, è un forte indizio sull’identikit del possibile lungo naturalizzato da mettere alla corte di Doncic, al contrario di Josh Nebo dell’Olimpia Milano che ha già il passaporto, ma che a 28 anni è spesso alle prese con problemi fisici, come quelli che non gli hanno permesso di scendere in campo negli ultimi europei.