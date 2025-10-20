Milano si rinforza: arriva Sestina da Valencia

Nuovo rinforzo in casa Olimpia Milano. La squadra di coach Ettore Messina ha comunicato di aver raggiunto un accordo con Nate Sestina, ala forte di 2.06 in uscita dal Valencia Basket. Curiosamente il suo debutto potrebbe avvenire proprio contro la sua ex squadra, visto che il club spagnolo farà visita all’Olimpia già giovedì 23 ottobre alle 20.30 (gara da seguire in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport). "Sono entusiasta di approdare in un club storico, con la sua ricca tradizione di vittorie. Per me sarà un onore vestire questa maglia" ha detto sul sito ufficiale. "Il mio obiettivo è creare il miglior rapporto possibile con i compagni, gli allenatori e anche con i tifosi. Cercherò di migliorare ogni giorno, sperando che questo possa aiutare l’Olimpia e Milano a vincere il più possibile e prolungare la tradizione di alzare trofei e arricchire la bacheca del club".