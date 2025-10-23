Milano-Valencia alle 20.30 su Sky: risultato LIVE

Sesto turno di Eurolega per l’Olimpia Milano, che torna in campo cercando di tornare al 50% di vittorie in classifica. Avversario di serata è l’arrembante Valencia, che dopo aver vinto le prime due partite (di cui la seconda contro la Virtus Bologna) ha perso le successive tre sfide, ritrovandosi a sua volta con un record di 2-3 in Europa. In casa Olimpia possibile esordio del nuovo arrivato Nate Sestina, che per uno scherzo del destino potrebbe ritrovarsi subito contro i suoi ex compagni di squadra di Valencia. Sestina sarà a disposizione di coach Messina, mentre invece Vlatko Cancar ha già salutato l’Olimpia trovando un accordo per rescindere il contratto. Appuntamento alle 20.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il commento di Flavio Tranquillo e Andrea Meneghin, con le interviste di Giulia Cicchiné. Su Sky Sport Max anche la sfida tra Barcellona e Zalgiris sempre a partire dalle 20.30.