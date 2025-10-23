Milano-Valencia alle 20.30 su Sky: risultato LIVE

L'Olimpia Milano torna in campo per un’altra sfida di Eurolega: dopo la vittoria contro lo Zalgiris, la squadra cerca di mantenere il ritmo positivo contro Valencia. Possibile esordio per Nate Sestina, arrivato al posto di Vlatko Cancar proprio da Valencia. Sfida in diretta dalle 20.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, su Sky Sport Max anche la sfida tra Barcellona e Zalgiris
Sesto turno di Eurolega per l’Olimpia Milano, che torna in campo cercando di tornare al 50% di vittorie in classifica. Avversario di serata è l’arrembante Valencia, che dopo aver vinto le prime due partite (di cui la seconda contro la Virtus Bologna) ha perso le successive tre sfide, ritrovandosi a sua volta con un record di 2-3 in Europa. In casa Olimpia possibile esordio del nuovo arrivato Nate Sestina, che per uno scherzo del destino potrebbe ritrovarsi subito contro i suoi ex compagni di squadra di Valencia. Sestina sarà a disposizione di coach Messina, mentre invece Vlatko Cancar ha già salutato l’Olimpia trovando un accordo per rescindere il contratto. Appuntamento alle 20.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il commento di Flavio Tranquillo e Andrea Meneghin, con le interviste di Giulia Cicchiné. Su Sky Sport Max anche la sfida tra Barcellona e Zalgiris sempre a partire dalle 20.30.
Eurolega, programma e risultati della 6^ giornata
- Olimpia Milano-Valencia alle 20.30 su Sky Sport Basket e NOW
- Barcellona-Zalgiris alle 20.30 su Sky Sport Max
- ASVEL-Dubai (TABELLINO LIVE)
- Hapoel-Monaco alle 20.05
- Stella Rossa-Baskonia alle 21.00
- Efes-Fenerbahce venerdì 24 ottobre alle 19.30 su Sky Sport
- Virtus Bologna-Panathinaikos venerdi 24 ottobre alle 20 su Sky Sport Basket
- Partizan-Paris venerdì 24 ottobre alle 20.30
- Bayern-Olympiacos 24 ottobre alle 20.45
- Maccabi-Real Madrid 92-91 (TABELLINO)