Maccabi e Hapoel potranno giocare in Israele

I 13 club di Eurolega hanno approvato il ritorno di Maccabi e Hapoel sui propri campi per le gare interne a partire da dicembre, se resteranno valide le condizioni di sicurezza a seguito del cessate il fuoco tra Israele e Palestina. Le due squadre avevano giocato le loro gare interne rispettivamente a Belgrado e Sofia
Le due squadre di Tel Aviv impegnate in Eurolega potranno tornare a giocare le proprie partite in casa a partire dal mese di dicembre. Questa è la decisione, riportata da BasketNews, presa da 13 club di Eurolega in una riunione tenuta martedì, sempre se resteranno valide le condizioni di sicurezza a seguito del cessate il fuoco tra Israele e Palestina. Il Maccabi già dall’ottobre del 2023 si era spostato a Belgrado, disputando le proprie gare interne alla Aleksandar Nikolic Hall, mentre l’Hapoel — sorpresa di questo inizio di stagione con 4 vittorie nelle prime 5 gare da neo-arrivata in Eurolega — finora ha giocato alla Arena 8888 di Sofia. Lo stesso dovrebbe accadere anche per l’Hapoel Gerusalemme, impegnato invece in Eurocup.
Gli impegni delle italiane in Israele
Se dovesse concretizzarsi il ritorno, la prima squadra italiana a giocare in Israele sarebbe così Venezia, impegnata a Gerusalemme il prossimo 4 dicembre, mentre Milano affronterebbe il Maccabi ancora a Belgrado il prossimo 26 novembre, limitando così il suo passaggio in Israele alla sola sfida in casa dell’Hapoel del 26 febbraio. Per la Virtus Bologna invece due impegni su due in Israele: il 19 marzo in casa dell’Hapoel, il 16 aprile (ultima gara di regular season) in quella del Maccabi.