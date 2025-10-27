Calathes vicino all’addio: su di lui il Partizan

Offerte Sky
Mercato Eurolega, Nick Calathes vicino all'addio al Monaco: su di lui il Partizan

Nick Calathes sta per passare dal Monaco al Partizan, riunendosi con coach Zeljko Obradovic con cui ha vinto l'Eurolega nel 2011. Il veterano 36enne, fuori dalla rotazione del Monaco, si unirà al Partizan per colmare le assenze per infortunio di Carlik Jones e Shake Milton

Si muove il mercato dell’Eurolega. Secondo quanto riportato dall’outlet serbo Meridiansport, Nick Calathes è in procinto di passare dal Monaco al Partizan, riunendosi così col capo allenatore Zeljko Obradovic. Il 36enne intende liberarsi dall’accordo che lo lega con la squadra del Principato per potersi unire al Partizan, alle prese con numerosi infortuni tra cui quelli di Carlik Jones, Shake Milton e Mario Nakic, oltre ai lunghi Jabari Parker e Aleksej Pokusevski. Il leader di tutti i tempi dell'Eurolega per assist e palle rubate è uscito dalla rotazione della squadra di coach Spanoulis e non è ancora sceso in campo in questa stagione in Eurolega, disputando solo manciate di minuti in campionato. Sotto Obradovic ha già vinto l’Eurolega con il Panathinaikos nel 2011.

