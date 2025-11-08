LBA, sfide da alta classifica, rivalità storiche e derby regionali: arriva la 7^ giornata

In testa alla classifica di Lega Basket, al momento, ci sono Bologna e Brescia, che saranno impegnate rispettivamente nel quasi derby con Reggio Emilia e in casa contro Trieste (diretta su Sky Sport Basket domenica dalle 16). Milano, che è seconda, affronta Treviso, reduce dalla sua prima vittoria in regular season, nella riedizione di una delle rivalità storiche del nostro campionato. Scontro da altea classifica invece tra Trapani e Cremona, che apriranno le danze domani alle 12 in diretta su Sky Sport Basket

Ad aprire le danze nella 7^ giornata di campionato, domenica alle 12 in diretta su Sky Sport Basket e NOW, saranno Trapani, reduce dalla vittoria casalinga contro Brescia e da quella in trasferta a Napoli che, dopo la partenza con penalizzazione, ne hanno rilanciato le quotazioni in zona playoff e la sorprendente Cremona, che al momento è invece in piena zona playoff. Alle 16 di domenica, sempre in diretta su Sky Sport Basket e NOW, sfida ad alta quota anche tra Brescia, capolista a parimerito con Bologna, e Trieste, che sogna un successo in trasferta che potrebbe rialzarne decisamente le quotazioni. La Virtus, altra testa di serie, ospita Reggio Emilia in un derby regionale che promette di essere combattuto perché gli ospiti hanno assoluto bisogno di fare risultato.