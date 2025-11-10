Barcellona, dopo il licenziamento di coach Penarroya si va verso il ritorno di Pascual

Il Barcellona, reduce da un inizio di stagione molto complicato, ha licenziato Joan Penarroya e ora è in cerca di un nuovo allenatore. Secondo quanto riportato da ‘Marca’, il favorito per la panchina Blaugrana sarebbe Xavi Pascual, già alla guida della squadra dal 2008 al 2016, ma in lizza ci sarebbero anche Andrea Trinchieri e Ioannis Sfairopoulos

L’avventura di Joan Penarroya sulla panchina del Barcellona è durata poco più di un anno, il coach, infatti, paga l’inizio complicato di stagione, dove la squadra ha un record di 2-4 in Liga e di 5-4 in Eurolega, e perde il posto alla guida dei Blaugrana. Un posto che ora, stando a quanto riportato da ‘Marca’, potrebbe tornare ad essere occupato da una vecchia conoscenza in Catalogna. Xavi Pascual, allenatore del Barcellona dal 2008 al 2016 con quattro campionati vinti e un trionfo in Eurolega, sarebbe il favorito nella corsa che però al momento annovera altri candidati.