Barcellona, dopo il licenziamento di coach Penarroya si va verso il ritorno di Pascual

Il Barcellona, reduce da un inizio di stagione molto complicato, ha licenziato Joan Penarroya e ora è in cerca di un nuovo allenatore. Secondo quanto riportato da ‘Marca’, il favorito per la panchina Blaugrana sarebbe Xavi Pascual, già alla guida della squadra dal 2008 al 2016, ma in lizza ci sarebbero anche Andrea Trinchieri e Ioannis Sfairopoulos
L’avventura di Joan Penarroya sulla panchina del Barcellona è durata poco più di un anno, il coach, infatti, paga l’inizio complicato di stagione, dove la squadra ha un record di 2-4 in Liga e di 5-4 in Eurolega, e perde il posto alla guida dei Blaugrana. Un posto che ora, stando a quanto riportato da ‘Marca’, potrebbe tornare ad essere occupato da una vecchia conoscenza in Catalogna. Xavi Pascual, allenatore del Barcellona dal 2008 al 2016 con quattro campionati vinti e un trionfo in Eurolega, sarebbe il favorito nella corsa che però al momento annovera altri candidati.
La corsa alla panchina del Barcellona
Pascual, che al termine della scorsa stagione ha chiuso il quinquennio trascorso alla guida dello Zenit San Pietroburgo, godrebbe dei favori dell’ambiente attorno alla squadra, a iniziare dal grande ex Juan Carlos Navarro, protagonista in campo delle vittorie raccolte dal Barcellona tra le fine degli anni Duemila e la prima metà degli anni Dieci e ora team manager del club. Secondo ‘Marca’, insomma, Pascual sarebbe molto più avanti rispetto ad altri candidati come Andrea Trinchieri e Ioannis Sfairopoulos, entrambi presi in considerazione in ragione della lunga esperienza a livello di Eurolega. Al momento, comunque, in panchina per i prossimi impegni ci sarà il vice di Penarroya Oscar Orellana.