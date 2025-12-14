Olimpia-Virtus dalle 20 su Sky Sport

Sono le protagoniste storiche del nostro campionato e negli ultimi cinque anni tra di loro si è riaccesa una rivalità che ha portato una delle due a vincere lo scudetto. Quello tra Olimpia e Virtus, insomma, è il vero e proprio derby d’Italia del basket. Palla a due alle 20, diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Geri De Rosa e Andrea Menghin

Inutile girarci intorno: la storia del basket italiano, anche quella molto recente, passa da Olimpia e Virtus. Le due squadre, rivali storiche per decenni, si sono d’altronde ritrovate contro in quattro delle ultime cinque finali che hanno assegnato lo scudetto, vinto da Milano per tre volte e da Bologna nelle altre due occasioni. Una sfida che rappresenta senza alcun dubbio il meglio del nostro campionato, anche perché mette di fronte le due squadre che lo rappresentano in Eurolega . Una Eurolega che negli scorsi giorni ha visto Milano battere il Panathinaikos e Bologna subire la prima sconfitta casalinga in Europa per mano della capolista Hapoel. Q uesta sera, però, si ripartirà in perfetta parità, con in palio una vittoria dal prestigio innegabile e due punti importanti anche per la classifica.

Una grande classica con vista alta classifica

A separare Olimpia e Virtus nella classifica di Lega Basket, dove i ragazzi di coach Peppe Poeta occupano il 6° posto e i campioni d’Italia sono in vetta insieme a Brescia, sono tre vittorie. Il cammino dei padroni di casa, che giusto poche settimane fa hanno visto l’addio in panchina di Ettore Messina, è fin qui stato contraddistinto da diversi alti e bassi, mentre Bologna ha mantenuto una continuità di rendimento e di risultati davvero impressionante. Shavon Shields e compagni, quindi, andranno a caccia di un successo che gli permetterebbe di rimanere agganciati alle zone alte della classifica, mentre gli ospiti sognano di piazzare un colpo importante per gli equilibri della regular season così come per il morale. Appuntamento dalle 19.30 per lo studio prepartita e poi dalle 20 per la diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Geri De Rosa e Andrea Meneghin.