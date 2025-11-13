Xavi Pascual torna al Barcellona, potrebbe essere in panchina già domani contro la Virtus

La notizia era nell’aria già da qualche giorno, perché Xavi Pascual era stato da subito il primo candidato alla panchina del Barcellona dopo l’esonero di Joan Penarroya, e ora è arrivata l’ufficialità da parte del club. Il grande ex, alla guida della squadra dal 2008 al 2016, potrebbe essere già a bordo campo con tanto di lavagnetta nella sfida casalinga di Eurolega contro la Virtus Bologna in programma domani sera (diretta dalle 20.30 su Sky Sport Arena)

L’impressione, già da molte parti riportata negli scorsi giorni, era che al ritorno di Xavi Pascual sulla panchina del Barcellona mancasse solo l’ufficialità . Ufficialità arrivata poco fa proprio tramite i profili social del club, che ha confermato il ritorno del grande ex alla guida della squadra dopo nove anni. All’esonero di Joan Penarroya , arrivato a inizio settimana dopo i risultati deludenti sia in campionato che in Europa, era seguita subito la voce che voleva Pascual , reduce dal termine della sua esperienza quinquennale in Russia con lo Zenit San Pietroburgo , in pole position.

Pascual: nuovo esordio contro la Virtus?

E ora, sancito il suo nuovo inizio in blaugrana, l’allenatore che nel 2010 aveva portato Juan Carlos Navarro, oggi team manager proprio al Barcellona, e compagni al trionfo in Eurolega potrebbe portare a un esordio già domani sera. In programma c’è la sfida casalinga contro la Virtus Bologna, e Pascual potrebbe essere al suo nuovo posto, che poi è anche quello lasciato nel 2016 per tentare l’avventura prima in Grecia e poi proprio in Russia. La sfida tra Barcellona e Virtus sarà trasmessa in diretta domani venerdì 14 novembre a partire dalle 20.30 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, con telecronaca di Andrea Solaini e Andrea Meneghin.