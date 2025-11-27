All’Efes si cambia: il difficile avvio in Eurolega costa la panchina a Igor Kokoskov

Arrivato lo scorso luglio sulla panchina dell’Efes, Igor Kokoskov vede già chiudersi la sua avventura a Istanbul. L’ex coach dei Phoenix Suns paga un avvio di stagione molto complicato in Eurolega, dove la squadra ha perso 8 delle prime 13 partite giocate, e l’ultima pesante sconfitta subita sul campo del Monaco proprio ieri sera
Era arrivato lo scorso luglio per sostituire Luca Banchi, e a Istanbul Igor Kokoskov si era portato un curriculum eccellente, con la lunga esperienza in NBA, dove nel 2018 era diventato il primo europeo a diventare head coach. L’avventura sulla panchina dei Suns, però, era allora durata una sola stagione e quella attuale alla guida dell’Efes è durata ancora meno. A meno di cinque mesi dal suo ingaggio, celebrato con tanto di ricco contratto triennale, infatti, Kokoskov è già stato licenziato dalla squadra turca. Fatale la pesante sconfitta di ieri sera sul campo del Monaco, dove Isaia Cordinier e compagni sono capitolati 102-66.
La partenza lenta costa la panchina a Kokoskov
Kokoskov, che prima di accettare l’offerta del club turco aveva speso le due stagioni precedenti accanto a Quin Snyder nel coaching staff di Atlanta, paga soprattutto l’avvio molto complicato in Eurolega. Al momento l’Efes ha infatti un record di 5 vittorie e 8 sconfitte, che si traduce in un assai poco soddisfacente 15° posto, ben lontano anche solo dalla zona play-in. E per una squadra con a roster stelle del rango di Shane Larkin e Kai Jones si tratta senza mezzi termini di un fallimento. Un fallimento costato il posto a Kokoskov, di cui ora la dirigenza dell’Efes dovrà trovare alla svelta un sostituto.