All’Efes si cambia: il difficile avvio in Eurolega costa la panchina a Igor Kokoskov

Era arrivato lo scorso luglio per sostituire Luca Banchi, e a Istanbul Igor Kokoskov si era portato un curriculum eccellente, con la lunga esperienza in NBA, dove nel 2018 era diventato il primo europeo a diventare head coach. L’avventura sulla panchina dei Suns, però, era allora durata una sola stagione e quella attuale alla guida dell’Efes è durata ancora meno. A meno di cinque mesi dal suo ingaggio, celebrato con tanto di ricco contratto triennale, infatti, Kokoskov è già stato licenziato dalla squadra turca. Fatale la pesante sconfitta di ieri sera sul campo del Monaco, dove Isaia Cordinier e compagni sono capitolati 102-66.