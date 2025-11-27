Italia-Islanda alle 20 su Sky Sport

Luca Banchi è finalmente pronto a fare il suo esordio sulla panchina dell’Italia, che questa sera affronta l’Islanda nel primo incontro valido per il torneo di qualificazione ai Mondiali del 2027. Diretta dalle 19.30 con lo studio prepartita su Sky Sport Basket e in streaming su NOW e dalle 20 per la palla a due con telecronaca a cura di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

Dalla sua nomina a successore di Gianmarco Pozzecco sono ormai passati quasi due mesi e tra poche ore Luca Banchi potrà finalmente fare il suo esordio sulla panchina dell’Italia . L’ex coach di Virtus e Olimpia , infatti, questa sera guiderà gli azzurri nella prima partita del percorso che, nelle intenzioni di tutti in casa Italbasket, dovrebbe portare ai Mondiali del 2027 in programma in Qatar . La Nova Arena di Tortona ha già da tempo fatto segnare il sold out , l’avversaria è l’Islanda e il gruppo a disposizione di Banchi vede tante facce nuove e qualche ritorno atteso da tempo.

L’Italia di Banchi vuole partire con il piede giusto

Nelle prime convocazioni ufficiali diramate da Banchi nel suo ruolo di commissario tecnico, ci sono infatti diversi esordienti, tra cui spiccano giovanissimi dal grande potenziale come Luigi Suigo e Diego Garavaglia, attualmente a farsi le ossa in Serbia e in Germania, e qualche vecchia conoscenza come Amedeo Della Valle, capitano della Brescia capolista in Lega Basket e tornato in azzurro dopo più di tre anni. Dalle 19.30 studio prepartita con Giulia Cicchiné e Matteo Soragna, palla a due prevista alle 20 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca affidata a Flavio Tranquillo e Davide Pessina e interviste a cura di Gaia Accoto.