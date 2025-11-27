Italia-Islanda su Sky Sport Basket: risultato LIVE

Dalla sua nomina a successore di Gianmarco Pozzecco sono ormai passati quasi due mesi e ora Luca Banchi può finalmente fare il suo esordio sulla panchina dell’Italia. L’ex coach di Virtus e Olimpia, infatti, questa sera guida gli azzurri nella prima partita del percorso che, nelle intenzioni di tutti in casa Italbasket, dovrebbe portare ai Mondiali del 2027 in programma in Qatar. La Nova Arena di Tortona ha già da tempo fatto segnare il sold out, l’avversaria è l’Islanda e il gruppo a disposizione di Banchi vede vuole partite subito con il piede giusto. "C'è grande emozione e grande partecipazione: è una gara d'esordio per me ma anche per molti dei ragazzi che sono coinvolti in questo primo raduno di un nuovo ciclo" ha spiegato il ct parlando con Sky Sport. La sfida in diretta su Sky Sport Basket, alla presenza di capitan Polonara a bordo campo.