Italia-Islanda su Sky Sport Basket: risultato LIVE

Luca Banchi è finalmente pronto a fare il suo esordio sulla panchina dell’Italia, che questa sera affronta l’Islanda nel primo incontro valido per il torneo di qualificazione ai Mondiali del 2027. Diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca a cura di Flavio Tranquillo e Davide Pessina
Dalla sua nomina a successore di Gianmarco Pozzecco sono ormai passati quasi due mesi e ora Luca Banchi può finalmente fare il suo esordio sulla panchina dell’Italia. L’ex coach di Virtus e Olimpia, infatti, questa sera guida gli azzurri nella prima partita del percorso che, nelle intenzioni di tutti in casa Italbasket, dovrebbe portare ai Mondiali del 2027 in programma in Qatar. La Nova Arena di Tortona ha già da tempo fatto segnare il sold out, l’avversaria è l’Islanda e il gruppo a disposizione di Banchi vede vuole partite subito con il piede giusto. "C'è grande emozione e grande partecipazione: è una gara d'esordio per me ma anche per molti dei ragazzi che sono coinvolti in questo primo raduno di un nuovo ciclo" ha spiegato il ct parlando con Sky Sport. La sfida in diretta su Sky Sport Basket, alla presenza di capitan Polonara a bordo campo.
I 12 giocatori scelti da coach Banchi
- #00 Amedeo Della Valle (1993, 194, Guardia, Germani Brescia)
- #7 Stefano Tonut (1991, 194, Guardia, EA7 Emporio Armani Milano)
- #16 Amedeo Tessitori (1994, 207, Centro, Umana Reyer Venezia) - CAPITANO
- #19 Gabriele Procida (2002, 198, Guardia/Ala, Real Madrid – Spagna)
- #24 Francesco Ferrari (2005, 205, Ala, Gesteco Cividale del Friuli)
- #25 Tommaso Baldasso (1998, 192, Guardia, Bertram Tortona)
- #26 Luigi Suigo (2007, 220, Centro, Mega Superbet Basket – Serbia)
- #28 Davide Casarin (2003, 196, Guardia, Ferramenta Vanoli Cremona)
- #37 Matteo Librizzi (2002, 181, Playmaker, Openjobmetis Varese)
- #44 Sasha Grant (2002, 201, Ala, Ferramenta Vanoli Cremona)
- #50 Luca Vincini (2003, 207, Ala/Centro, Banco di Sardegna Sassari)
- #77 John Petrucelli (1992, 188, Ala, Trapani Shark)
Giocatori a disposizione
- #15 Elisèe Assui (2006, 191, Ala, Openjobmetis Varese)
- #23 Diego Garavaglia (2007, 201, Ala, Ratiopharm Ulm – Germania)
- #27 Leonardo Candi (1997, 190, Playmaker/Guardia, Umana Reyer Venezia)
- #38 Riccardo Rossato (1996, 189, Guardia, Trapani Shark)