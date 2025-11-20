Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Italbasket, i primi 17 convocati dell’era Banchi: Polonara capitano, c'è Suigo

Basket fotogallery
17 foto

A una settimana dal primo impegno per le qualificazioni ai Mondiali, il CT Luca Banchi ha diramato le sue prime convocazioni per le partite contro Islanda (giovedì 27 novembre alle 20 a Tortona) e Lituania (domenica 30 novembre alle 18.30), entrambe da seguire su Sky Sport. Achille Polonara sarà capitano pur non potendo aggregarsi alla squadra, mentre prima convocazione per i giovani Luigi Suigo, Diego Garavaglia, Luca Vincini e Francesco Ferrari, con Elisée Assui e Giovanni Veronesi a disposizione

ALTRE FOTOGALLERY

Italbasket, i primi 17 convocati dell’era Banchi

Basket

A una settimana dal primo impegno per le qualificazioni ai Mondiali, il CT Luca Banchi ha...

17 foto

Tutti gli MVP e i Best Ita giornata per giornata

Basket

Con l'inizio del campionato di Serie A (che da quest'anno torna a essere protagonista sugli...

14 foto

Eurolega, Serie A e Eurocup: tutte le gare su Sky

Basket

Eurolega, Eurocup e il meglio della Serie A di basket: l'offerta di pallacanestro su Sky Sport è...

8 foto

Serie A basket, la classifica

Serie A

La classifica della Serie A di basket all'8^ giornata: Brescia in vetta con Bologna, vittoriosa a...

16 foto

Cordinier MVP del Round 11: tutti i premiati

Eurolega

Dopo il doppio turno di questa settimana, l'Eurolega ha eletto Elijah Bryant dell'Hapoel come MVP...

12 foto

Video in evidenza

    Basket: Ultime Notizie

    Milano-Hapoel alle 20.30 su Sky Sport Uno e Basket

    Eurolega

    L'Olimpia Milano reduce da quattro vittorie consecutive ospita l’Hapoel Tel Aviv primo in...

    Virtus-Maccabi: si gioca nonostante le proteste

    Basket

    La partita di Eurolega in programma venerdì sera tra Virtus e Maccabi Tel Aviv si giocherà...

    Varese conferma coach Kastritis fino al 2028

    Basket

    La sua Varese è impegnata in un inizio di stagione complicato, ma per la società il punto fermo...