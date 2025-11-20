Italbasket, i primi 17 convocati dell’era Banchi: Polonara capitano, c'è Suigo
A una settimana dal primo impegno per le qualificazioni ai Mondiali, il CT Luca Banchi ha diramato le sue prime convocazioni per le partite contro Islanda (giovedì 27 novembre alle 20 a Tortona) e Lituania (domenica 30 novembre alle 18.30), entrambe da seguire su Sky Sport. Achille Polonara sarà capitano pur non potendo aggregarsi alla squadra, mentre prima convocazione per i giovani Luigi Suigo, Diego Garavaglia, Luca Vincini e Francesco Ferrari, con Elisée Assui e Giovanni Veronesi a disposizione
- GUARDIA
- GERMANI BRESCIA
- GUARDIA
- EA7 EMPORIO ARMANI MILANO
- CENTRO
- UMANA REYER VENEZIA
- GUARDIA/ALA
- REAL MADRID – SPAGNA
- ALA
- RATIOPHARM ULM – GERMANIA
- ALA
- GESTECO CIVIDALE DEL FRIULI
- GUARDIA
- BERTRAM TORTONA
- CENTRO
- MEGA SUPERBET BASKET – SERBIA
- PLAY/GUARDIA
- UMANA REYER VENEZIA
- GUARDIA
- FERRAMENTA VANOLI CREMONA
- GUARDIA
- BANCO DI SARDEGNA SASSARI
- PLAYMAKER
- OPENJOBMETIS VARESE
- GUARDIA
- TRAPANI SHARK
- GUARDIA
- FERRAMENTA VANOLI CREMONA
- ALA
- VIRTUS OLIDATA BOLOGNA
- ALA/CENTRO
- BANCO DI SARDEGNA SASSARI
- GUARDIA/ALA
- TRAPANI SHARK