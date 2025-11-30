Lituania-Italia alle 17.30 su Sky Sport Basket

Dopo la delusione della sconfitta all’esordio contro l’Islanda, l’Italbasket riprende il suo percorso nelle qualificazioni ai Mondiali di basket del 2027 facendo visita alla Lituania. La squadra di coach Banchi potrà contare su Nico Mannion aggregato al gruppo al posto di Matteo Librizzi per una sfida già molto importante. Palla a due alle 17.30 su Sky Sport Basket e NOW col commento di Geri De Rosa e Davide Pessina

Non è un dentro o fuori, ma poco ci manca. Dopo la sconfitta all'esordio a Tortona contro l'Islanda, l'Italia affronta subito una sfida importante facendo visita alla Lituania nella sconda partita delle qualificazioni ai Mondiali di basket del 2027. La squadra di coach Luca Banchi deve lasciarsi alle spalle la delusione per il ko arrivato nel finale nella prima partita per provare a vincere in un'arena dove il tifo si preannuncia caldissimo (5.600 spettatori attesi alla Svyturio Arena di Klaipeda). Per riuscirci la nazionale potrà contare su Nico Mannion, aggregato al gruppo prendendo il posto di Matteo Librizzi nei 12 scelti da coach Banchi, per dare imprevedibilità a un attacco che contro l'Islanda ha faticato a trovare ritmo. La Lituania, dal canto suo, ha rischiato fortemente di perdere all'esordio contro la Gran Bretagna, trovando un finale incredibile da parte di Ignas Sargiunas, autore di tre triple consecutive (tra cui quella sulla sirena) per ribaltare uno svantaggio di 7 lunghezze a 15 secondi dalla fine. Appuntamento alle 17.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Davide Pessina per seguire il secondo impegno degli azzurri.