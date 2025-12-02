L'intricato sistema di qualificazione per il Mondiale 2027 complica non poco il lavoro già delicato del nuovo Ct, che contro Islanda e Lituania ha trovato delle ottime risposte dal punto di vista della voglia e dell'attaccamento alla maglia. Il poco tempo a disposizione per lavorare con la squadra obbliga adesso a trovare un 'protocollo' in accordo con società e allenatori per valorizzare il talento nazionale
