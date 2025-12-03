Polonara: "Sono stato salvato da un miracolo"

Offerte Sky
Achille Polonara: "Un mese fa a rischio per la leucemia. Salvato da miracolo"

le parole

Le parole del cestista nella conferenza stampa organizzata da Regione Emilia-Romagna e Admo sulle donazioni di midollo: "Un mese fa ero a rischio, è stato un miracolo. Donate, si salvano vite"

POLONARA A SKY: "MI TREMAVANO LE GAMBE DALL'EMOZIONE"

Achille Polonara migliora e lo racconta lui stesso, collegato martedì mattina con la conferenza stampa organizzata da Regione Emilia-Romagna e Admo sulle donazioni di midollo. "Un mese fa per una complicanza ero a rischio di vita - ricorda Polonara, in cura per una forma di leucemia mieloide acuta-, per fortuna è andato tutto bene. È stato un miracolo e ora le cose stanno migliorando, grazie alle terapie che sto facendo".

"Ringrazio la donatrice, sono qui grazie a lei"

Il ringraziamento è per i medici e per la donatrice. "Una ragazza americana: sono qui grazie a lei. È stato molto importante trovare una donatrice compatibile al 90%". Anche per questo invita "tutti a donare, perché si possono salvare molte vite ed è fondamentale". Polonara ritorna poi sulla sua presenza a bordo campo a Tortona per Italia-Islanda, esordio del nuovo c.t. Luca Banchi, culminata con una sconfitta. "È stata una serata emozionante, purtroppo non abbiamo ottenuto il risultato che ci aspettavamo. Ma in questo momento le cose importanti sono altre per me e aver ricevuto tanto affetto è stato fondamentale. Non mi aspettavo un'ovazione del genere, ringrazio tutti i tifosi".

