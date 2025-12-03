Dopo aver vinto una Coppa Italia con Alessandro Magro e raggiunto una storica finale scudetto con Peppe Poeta, in estate Brescia ha deciso di affidare ancora una volta la panchina ad un debuttante nel nostro campionato. Matteo Cotelli, però, non è un esordiente come tutti gli altri, perché il coach della Germani ha fatto tutta la trafila, dal minibasket passando per le giovanili, nella stessa società e ora si trova ad allenare la squadra della sua città e per cui ha sempre fatto il tifo