È morta Mabel Bocchi, mito del basket azzurro

E' morta Mabel Bocchi, icona del basket italiano. Aveva 72 anni ed è considerata da molti la più grande cestista italiana di tutti i tempi. Fu campione d'Europa di club con la GEAS di Sesto San Giovanni. Con l'Italia disputò tre edizioni dell'Europeo, ottenendo il terzo posto nell'edizione italiana del 1974, e una del campionato mondiale, nel 1975 in Colombia. Gianni Petrucci la ricorda: "Lei e Dino Meneghin sono stati i giganti della loro epoca"

Lutto nel mondo del basket. All'età di 72 anni, è morta Liliana 'Mabel' Bocchi, una delle più grandi giocatrici italiane della storia, che ha segnato indelebilmente la pallacanestro italiana tra fine anni '60 e inizio anni '80. Il suo nome è legato principalmente alla GEAS di Sesto San Giovanni, con cui Bocchi ha conquistato 8 scudetti femminili (5 dei quali consecutivi) e la Coppa dei Campioni nel 1978, battendo lo Slavia Praga in finale. Con la canotta della Nazionale, invece, Mabel ha partecipato a tre edizioni degli Europei: risalta il terzo posto nell'edizione italiana del 1974. Bocchi diede spettacolo anche al Mondiale del 1975 in Colombia, chiuso al quarto posto dall'Italia e con il titolo di capocannoniere del torneo da Mabel. Una volta terminata la sua carriera da giocatrice, Bocchi ha avviato un percorso da giornalista, sia in televisione che sulla carta stampata.