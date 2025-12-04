È morta Mabel Bocchi, mito del basket azzurro

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

E' morta Mabel Bocchi, icona del basket femminile italiano. Aveva 72 anni

lutto
Sky Sport

E' morta Mabel Bocchi, icona del basket italiano. Aveva 72 anni ed è considerata da molti la più grande cestista italiana di tutti i tempi. Fu campione d'Europa di club con la GEAS di Sesto San Giovanni. Con l'Italia disputò tre edizioni dell'Europeo, ottenendo il terzo posto nell'edizione italiana del 1974, e una del campionato mondiale, nel 1975 in Colombia. Gianni Petrucci la ricorda: "Lei e Dino Meneghin sono stati i giganti della loro epoca"

Lutto nel mondo del basket. All'età di 72 anni, è morta Liliana 'Mabel' Bocchi, una delle più grandi giocatrici italiane della storia, che ha segnato indelebilmente la pallacanestro italiana tra fine anni '60 e inizio anni '80. Il suo nome è legato principalmente alla GEAS di Sesto San Giovanni, con cui Bocchi ha conquistato 8 scudetti femminili (5 dei quali consecutivi) e la Coppa dei Campioni nel 1978, battendo lo Slavia Praga in finale. Con la canotta della Nazionale, invece, Mabel ha partecipato a tre edizioni degli Europei: risalta il terzo posto nell'edizione italiana del 1974. Bocchi diede spettacolo anche al Mondiale del 1975 in Colombia, chiuso al quarto posto dall'Italia e con il titolo di capocannoniere del torneo da Mabel. Una volta terminata la sua carriera da giocatrice, Bocchi ha avviato un percorso da giornalista, sia in televisione che sulla carta stampata.

Petrucci: "Mabel Bocchi la più grande della sua epoca"

Intervenuto a Sky Sport 24, il presidente della Federbasket, Gianni Petrucci, ha ricordato Bocchi, sottolineando il suo impatto storico nel mondo della pallacanestro femminile: "Lei e Dino Meneghin sono stati i giganti della loro epoca: il fatto che sia stata eletta come miglior giocatrice del mondo la dice tutta. Ha avuto una vita travagliata, aveva una personalità molto forte dentro e fuori dal campo". 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

È morta Mabel Bocchi, mito del basket azzurro

lutto

E' morta Mabel Bocchi, icona del basket italiano. Aveva 72 anni ed è considerata da molti la più...

Dopo il Mago e Beli, con il Gallo si chiude un’era

Basket

Danilo Gallinari, Andrea Bargnani e Marco Belinelli hanno rappresentato un trio da sogno per...

Polonara: "Io quasi miracolato, donare salva vite"

le parole

Intervenuto ad un evento organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e da Admo per promuovere le...

L'Italbasket si riscatta, è vittoria in Lituania

Basket

Prima vittoria per la nazionale di Luca Banchi che si impone 82-81 in Lituania nella seconda...

Lituania-Italia alle 17.30 su Sky Sport Basket

Basket

Dopo la delusione della sconfitta all’esordio contro l’Islanda, l’Italbasket riprende il suo...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS