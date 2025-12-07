Non c'è pace per Brown: infortunio alla spalla

Il calendario in questo momento è l’alleato più importante su cui può fare affidamento l’Olimpia Milano, perché per quanto riguarda l’infermeria la situazione è sempre più complicata. Oggi pomeriggio la squadra di coach Peppe Poeta comincerà una striscia da cinque partite consecutive davanti al proprio pubblico tra campionato e Eurolega, ma deve farlo con tanti problemi di infortuni. Già costretti a fare a meno di Nate Sestina (braccio destro), Diego Flaccadori (procedura chirurgica), Nico Mannion (frattura del setto nasale), Ousmane Diop (ginocchio destro), Stefano Tonut (stato influenzale) e Marko Guduric (periodo di stop programmato), Milano dovrà di nuovo fare a meno di Lorenzo Brown. Il playmaker infatti, fuori per gran parte di questo inizio di stagione per un problema al polpaccio, era rientrato venerdì in Eurolega nella trasferta contro il Baskonia ma si è procurato un trauma alla spalla destra che lo costringerà a saltare la partita di questo pomeriggio contro Trento (per la quale sono stati convocati i giovani dell’Under 19 Miccoli, Ceccato e Bandirali) e con ogni probabilità anche alcune delle prossime sfide. Dopo la partita di campionato, Milano è attesa dalle sfide contro Panathinaikos (giovedì 11 dicembre alle 20.30 su Sky Sport Basket), Virtus Bologna (domenica 14 dicembre alle 20, sempre su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket), Real Madrid (martedì 16 alle 20.30 su Sky Sport Basket) e Fenerbahce (giovedì 18 dicembre alle 20.30 su Sky Sport Basket).