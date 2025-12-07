Non c'è pace per Brown: infortunio alla spalla

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Olimpia Milano, non c'è pace per Lorenzo Brown: infortunio alla spalla

Basket
©Getty

Non accennano a fermarsi i problemi di infortuni per l’Olimpia Milano, che non potrà contare di nuovo su Lorenzo Brown. Il playmaker, rientrato venerdì in Eurolega contro il Baskonia, ha riportato un trauma alla spalla destra e non prenderà parte alla sfida contro Trento, così come altri sei compagni di squadra, costringendo coach Poeta a convocare tre Under 19

Il calendario in questo momento è l’alleato più importante su cui può fare affidamento l’Olimpia Milano, perché per quanto riguarda l’infermeria la situazione è sempre più complicata. Oggi pomeriggio la squadra di coach Peppe Poeta comincerà una striscia da cinque partite consecutive davanti al proprio pubblico tra campionato e Eurolega, ma deve farlo con tanti problemi di infortuni. Già costretti a fare a meno di Nate Sestina (braccio destro), Diego Flaccadori (procedura chirurgica), Nico Mannion (frattura del setto nasale), Ousmane Diop (ginocchio destro), Stefano Tonut (stato influenzale) e Marko Guduric (periodo di stop programmato), Milano dovrà di nuovo fare a meno di Lorenzo Brown. Il playmaker infatti, fuori per gran parte di questo inizio di stagione per un problema al polpaccio, era rientrato venerdì in Eurolega nella trasferta contro il Baskonia ma si è procurato un trauma alla spalla destra che lo costringerà a saltare la partita di questo pomeriggio contro Trento (per la quale sono stati convocati i giovani dell’Under 19 Miccoli, Ceccato e Bandirali) e con ogni probabilità anche alcune delle prossime sfide. Dopo la partita di campionato, Milano è attesa dalle sfide contro Panathinaikos (giovedì 11 dicembre alle 20.30 su Sky Sport Basket), Virtus Bologna (domenica 14 dicembre alle 20, sempre su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket), Real Madrid (martedì 16 alle 20.30 su Sky Sport Basket) e Fenerbahce (giovedì 18 dicembre alle 20.30 su Sky Sport Basket).

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

Non c'è pace per Brown: infortunio alla spalla

Basket

Non accennano a fermarsi i problemi di infortuni per l’Olimpia Milano, che non potrà contare di...

Udine-Napoli alle 16 su Sky Sport Basket

Basket

Dopo la vittoria di Varese, l’APU Old Wild West Udine ospita il Napoli Basketball, che a sua...

LBA: le partite della 10^ giornata

Basket

Dopo la pausa per gli impegni della nazionale nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali, torna il...

Bologna vince anche alla Virtus Arena: Dubai ko

Basket

Partita durissima ed emozionante tra Virtus e Dubai, risolta nel finale dalle giocate di Luca...

Milano crolla in casa del Baskonia: Spagnolo show

Basket

Brutto ko per l’Olimpia Milano, che sul campo del Baskonia non entra mai davvero in partita e...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS