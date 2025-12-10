Zagklis: "NBA Europe a ottobre 2027? Realistico"

Nella tradizionale conferenza stampa da remoto di fine anno, il segretario generale della FIBA Andreas Zagklis ha parlato a lungo dello stato del basket internazionale e soprattutto del futuro arrivo di NBA Europe, che secondo lui non è in discussione — anche se ha sottolineato come sia una lega congiunta tra NBA e FIBA, e che l’organizzazione mondiale della pallacanestro avrà un ruolo attivo nella sua gestione a partire dall’ottobre del 2027
Sono passati ormai nove mesi da quando il commissioner Adam Silver e il segretario generale della FIBA Andreas Zagklis in una conferenza stampa congiunta a New York hanno annunciato l’intenzione di creare una nuova lega in Europa, da quel momento in poi ribattezzata NBA Europe. Nella tradizionale conferenza stampa di fine anno, però, Zagklis ci ha tenuto a sottolineare come la definizione sia impropria: "Non la voglio chiamare prima di tutto una competizione NBA" ha sottolineato. "Voglia che sia una cosa chiara: come abbiamo annunciato, si tratta di una partnership. È una cooperazione per allargare i confini del basket: molto del know how viene dalla NBA, ma il ruolo di FIBA è operativo, non solo di ‘benedizione’. La nostra ambizione è che questa competizione si faccia e che sia NBA-FIBA, non solo NBA, perché serve il via libera di FIBA". Un via libera che dovrebbe arrivare presto da parte dei due board, con l’obiettivo di lanciare la nuova competizione nell’ottobre del 2027: "È un obiettivo realistico, l’idea è di lanciare questa lega nella maniera migliore dopo il Mondiale di Doha. Non ho alcun dubbio: penso che si farà e credo che si farà. Chi giocherà al massimo livello nella propria lega, avrà l'opportunità di salire. Gli slot liberi servono proprio a difendere la tradizione europea e questo farà sì che centinaia di club vorranno investire. Qui sta il ruolo di FIBA, che rappresenta non solo le federazioni e chi partecipa alla BCL, ma anche i campionati nazionali con club di grande storia e tradizione. È anche una questione di rispetto per tutti i tifosi di ogni club, che possono raggiungere il massimo livello vincendo il proprio campionato".
I rapporti con Eurolega: "Non siamo contro di loro"
Sulla questione generale però pende ancora la posizione dell’ECA, l’organo organizzatore dell’Eurolega, che ha espresso chiaramente il proprio no alla nuova competizione. "Vogliamo unire tutti e fare tutti i tentativi possibili" ha ribadito Zagklis. "FIBA non è contro Eurolega e contro ECA, voglio che sia chiaro. Noi abbiamo fatto passi importanti nella giusta direzione per trovare un accordo, ma al momento non posso darvi grandi news su accordi con Eurolega. Se qualcosa è stato fatto, devo dare credito al mio collega Paulius Motiejunas. Posso dirvi che se sono serviti 15 o 25 anni per fare piccoli passi avanti con alcuni interlocutori, mentre non ci sono voluti nemmeno 25 minuti perché l'NBA concordasse con i nostri desideri. I politicanti possono dire quello che vogliono e demonizzare chi viene da fuori dall'Europa e chi parla di franchigie, ma la nostra posizione come FIBA è sempre la stessa, sia che parliamo con l'ECA o con l’NBA". Sulla possibilità che i giocatori della futura NBA Europe giochino nelle finestre di qualificazione delle nazionali è stato espresso ottimismo: "Sì, abbiamo parlato anche di questo, che i giocatori siano disponibili per le nazionali nelle finestre di qualificazioni FIBA. Per noi tutti i club sono FIBA, anche quelli che partecipano all'Eurolega. Abbiamo rispetto per tutti, anche per ECA, vogliamo che ci sia posto per tutti in questo ecosistema, che ci sia una nuova economia, nuove partnership, non vogliamo che nessuno si senta svantaggiato. Non è facile unire tutti, ECA compresa, ma cercheremo fino in fondo, fa parte della nostra agenda di provare a trovare un accordo di cooperazione con Eurolega. Il fatto che le finestre non si siano sovrapposte a gare di Eurolega è un passo nella giusta direzione".