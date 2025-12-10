Zagklis: "NBA Europe a ottobre 2027? Realistico"

Sono passati ormai nove mesi da quando il commissioner Adam Silver e il segretario generale della FIBA Andreas Zagklis in una conferenza stampa congiunta a New York hanno annunciato l’intenzione di creare una nuova lega in Europa, da quel momento in poi ribattezzata NBA Europe. Nella tradizionale conferenza stampa di fine anno, però, Zagklis ci ha tenuto a sottolineare come la definizione sia impropria: "Non la voglio chiamare prima di tutto una competizione NBA" ha sottolineato. "Voglia che sia una cosa chiara: come abbiamo annunciato, si tratta di una partnership. È una cooperazione per allargare i confini del basket: molto del know how viene dalla NBA, ma il ruolo di FIBA è operativo, non solo di ‘benedizione’. La nostra ambizione è che questa competizione si faccia e che sia NBA-FIBA, non solo NBA, perché serve il via libera di FIBA". Un via libera che dovrebbe arrivare presto da parte dei due board, con l’obiettivo di lanciare la nuova competizione nell’ottobre del 2027: "È un obiettivo realistico, l’idea è di lanciare questa lega nella maniera migliore dopo il Mondiale di Doha. Non ho alcun dubbio: penso che si farà e credo che si farà. Chi giocherà al massimo livello nella propria lega, avrà l'opportunità di salire. Gli slot liberi servono proprio a difendere la tradizione europea e questo farà sì che centinaia di club vorranno investire. Qui sta il ruolo di FIBA, che rappresenta non solo le federazioni e chi partecipa alla BCL, ma anche i campionati nazionali con club di grande storia e tradizione. È anche una questione di rispetto per tutti i tifosi di ogni club, che possono raggiungere il massimo livello vincendo il proprio campionato".