Il progetto di NBA Europe prende sempre più forma, e potrebbe avere presto una forte commistione con il mondo del calcio. Il Deputy Commissioner della NBA Mark Tatum, il braccio destro del Commissioner Adam Silver, ha parlato a lungo alla Dealmakers conference dello Sports Business Journal del prossimo grande progetto per portare il marchio NBA in Europa, e ha fatto esplicito riferimento a un coinvolgimento del Milan. "Sarà quasi come una Champions League del basket in Europa" ha detto Tatum. "Quindi brand come Real Madrid, Barcellona, Manchester City, PSG e AC Milan giocheranno a basket. È piuttosto interessante. Saranno contenuti premium sportivi in diretta rilevanti non solo in Europa, ma a livello globale. Avranno importanza in Asia, negli Stati Uniti e in Nord America perché alcuni dei marchi di cui stiamo parlando hanno un enorme seguito in giro per il mondo". La presenza di 10-12 franchigie permanenti in Francia, Germania, Italia, Spagna, Turchia e Grecia non chiude però le porte ad altri paesi, con quattro posti "aperti" per meriti sportivi: "Club in Lituania, Serbia o Croazia devono avere l’opportunità di arrivare fino alla massima lega, ma sarà di importanza cruciale mantenere un salary cap per assicurare l’equilibrio competitivo e la sicurezza finanziaria a lungo termine. Su quest’ultimo punto c’è ancora del lavoro da fare".