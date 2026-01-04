Ferrari saluta Cividale: il futuro è alla Virtus

Da una parte il recentissimo passato, dall’altra il futuro prossimo che lo attende. Francesco Ferrari, uno dei migliori talenti della pallacanestro italiana e MVP dell’ultimo Europeo Under 20, attraverso il suo profilo Instagram ha annunciato il suo addio a Cividale, ringraziando la società e i tifosi per l’anno e mezzo passato assieme. "Cara Cividale, è con un’emozione incontenibile che ti rivolgo questo saluto. Vi siete presi cura di me nella mia prima esperienza senior dopo il settore giovanile fatto a casa mia, al College Borgomanero: insieme abbiamo vinto e perso, gioito e, a volte, anche pianto" si legge all’inizio del post. Il suo futuro già scritto è alla Virtus Bologna, per il quale si attende solo l’ufficialità dopo che il presidente di Cividale Davide Micalich ha già anticipato ieri al termine della partita con Mestre. "Venerdì sera mi ha chiamato la Virtus chiedendo di averlo subito perché hanno problemi di infortuni, e posso mai io negare al ragazzo di andare alla Juventus del basket? Per me avrebbe fatto meglio a restare con noi fino a fine anno, ma è un nostro figliolo che va a giocarsi la sua grande occasione".