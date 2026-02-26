Offerte Sky
Eurolega, Hapoel-Olimpia Milano alle 20.05 su Sky Sport Basket

Eurolega

Dopo il successo in Coppa Italia, l’Olimpia Milano si rituffa in Eurolega per mantenere vivo il sogno di agganciare la zona play-in. Avversario di giornata un Hapoel in caduta libera, reduce da cinque sconfitte consecutive dopo una prima parte di stagione da capoclassifica. Appuntamento alle 20.05 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Andrea Solaini e Laura Macchi

Reduce dal grande successo in Coppa Italia per conquistare il secondo trofeo stagionale, l’Olimpia Milano affronta le ultime dieci gare di Eurolega con l’obiettivo di rientrare in zona play-in, distante solamente due partite. L’ultimo ko casalingo subito per mano di Dubai pesa, ma la squadra di coach Peppe Poeta ha ancora qualche chance per agganciare il decimo posto, a cominciare dalla trasferta di Tel Aviv per affrontare l’Hapoel. La squadra di coach Itoudis ha cominciato la stagione alla grande rimanendo a lungo in vetta alla classifica, ma ha perso le ultime cinque partite ed è ripiombata all’ottavo posto con un record di 16-11, pur dovendo ancora recuperare una partita contro il Paris per rimettersi al pari delle altre. Dal mercato sono arrivati Levi Randolph e Kessler Edwards per provare a invertire la rotta, ma è il rientro di Elijah Bryant a poter fare la differenza per i padroni di casa. L’Olimpia invece si presenterà con soli 11 giocatori a disposizione, complici le assenze di Sestina, Diop e Brown oltre a Mannion, Tonut e Flaccadori "prestati" alla Nazionale per il doppio impegno contro la Gran Bretagna. Appuntamento alle 20.05 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Andrea Solaini e Laura Macchi.

