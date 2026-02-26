Reduce dal grande successo in Coppa Italia per conquistare il secondo trofeo stagionale, l’Olimpia Milano affronta le ultime dieci gare di Eurolega con l’obiettivo di rientrare in zona play-in, distante solamente due partite. L’ultimo ko casalingo subito per mano di Dubai pesa, ma la squadra di coach Peppe Poeta ha ancora qualche chance per agganciare il decimo posto, a cominciare dalla trasferta di Tel Aviv per affrontare l’Hapoel. La squadra di coach Itoudis ha cominciato la stagione alla grande rimanendo a lungo in vetta alla classifica, ma ha perso le ultime cinque partite ed è ripiombata all’ottavo posto con un record di 16-11, pur dovendo ancora recuperare una partita contro il Paris per rimettersi al pari delle altre. Dal mercato sono arrivati Levi Randolph e Kessler Edwards per provare a invertire la rotta, ma è il rientro di Elijah Bryant a poter fare la differenza per i padroni di casa. L’Olimpia invece si presenterà con soli 11 giocatori a disposizione, complici le assenze di Sestina, Diop e Brown oltre a Mannion, Tonut e Flaccadori "prestati" alla Nazionale per il doppio impegno contro la Gran Bretagna. Appuntamento alle 20.05 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Andrea Solaini e Laura Macchi.