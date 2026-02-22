La Tortona degli ex sogna lo sgambetto a Milano e l’impresa in Coppa Italia

Mario Fioretti in panchina, Tommaso Baldasso e Paul Biligha in campo, Gianmaria Vacirca dietro la scrivania: nella Tortona che torna in finale di Coppa Italia dopo quattro anni ci sono tanti ex Olimpia. E proprio l’Olimpia, contro cui era arrivata la sconfitta nel 2022, è ora l’ultimo ostacolo verso un’impresa che sarebbe a suo modo storica e porterebbe in città la Coppa Italia per la prima volta

Mario Fioretti era in panchina accanto a Ettore Messina, Tommaso Baldasso e Paul Biligha erano invece sul campo quando Milano, nel febbraio del 2022, alzava l’ultima Coppa Italia della sua storia, l’ottava nella bacheca dell’Olimpia. E dall’altra parte, in quella finale giocata a Pesaro, c’era proprio Tortona, allora sconfitta 78-61, ovvero la squadra con cui oggi Fioretti, Baldasso e Biligha proveranno a ripetere l’impresa a maglie invertite. Tra i tanti temi d’interesse della finalissima in programma oggi, quindi, ci sono gli incroci tra le due squadre, con Tortona che ha negli ex Olimpia dei punti fermi confermatisi tali anche alle Final Eight. E dopo aver sorpreso Venezia ai quarti e battuto in rimonta i campioni d’Italia in carica della Virtus in semifinale, i piemontesi non sembrano affatto disposti a fermarsi. L’appuntamento è per le 17 con la diretta della partita su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, telecronaca affidata a Geri De Rosa e Andrea Meneghin.