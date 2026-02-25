Virtus-Barcellona alle 20.30 su Sky Sport Basket

Dopo la Coppa Italia conclusa in semifinale contro Tortona, la Virtus Bologna si rituffa in Eurolega ospitando il Barcellona del grande ex Toko Shengelia. Non ci saranno Alessandro Pajola e Daniel Hackett alle prese con infortuni. Appuntamento alle 20.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin, con pre-partita dalle 20.15

A dieci giornate dalla fine dell’Eurolega la Virtus Bologna torna in campo dopo la sconfitta in semifinale di Coppa Italia contro Tortona per affrontare il Barcellona, contro cui ha perso all’andata a metà novembre. Una serata speciale soprattutto per il primo ritorno a Bologna di Toko Shengelia, MVP delle ultime finali Scudetto e uomo simbolo delle ultime stagioni delle Vu Nere, che accoglieranno anche gli ex Kevin Punter e Will Clyburn. Una sfida in cui Bologna, attualmente 15^ in classifica con un record di 12-16, non ha molto da chiedere se non di onorare la competizione fino all’ultimo, mentre i blaugrana sono quinti con un record di 17-11 e vogliono evitare di ricadere in zona play-in. Coach Dusko Ivanovic ha presentato così la partita: “Dobbiamo risolvere il problema con le point guard [mancheranno sia Alessandro Pajola che Daniel Hackett, ndr] ed essere aggressivi in difesa per giocare in transizione, trovando quei 10-15 punti facili che possono aiutarci visto che a difesa schierata facciamo fatica in questo momento". Appuntamento alle 20.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin, con pre-partita dalle 20.15.