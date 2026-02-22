Offerte Sky
Milano e una Coppa Italia da alzare dopo quattro anni: Tortona ultimo ostacolo

Basket

Dopo un quarto di finale contro Trieste tutto sommato superato con agio e una combattutissima semifinale contro Brescia, l’Olimpia torna in finale di Coppa Italia per la terza volta consecutiva. E contro Tortona Zach LeDay e compagni puntano a regalare a Peppe Poeta il primo trofeo da head coach, riscattando così le sconfitte contro Napoli e Trento degli ultimi due anni

MILANO-TORTONA: LA FINALE DI COPPA ITALIA DALLE 17 SU SKY SPORT

 

Ancora lì, ancora in finale: l’Olimpia arriva all’atto conclusivo della Coppa Italia per il terzo anno consecutivo e per la quinta volta negli ultimi sei anni. Alle spalle, però, ci sono le sconfitte contro Napoli nel 2024 e contro Trento un anno fa, ferite che ancora fanno male e a cui si vorrebbe provvedere oggi con una vittoria che manca dal 2022. E, ironia della sorte, di fronte a sé Milano si ritrova proprio l’avversario battuto quattro anni fa per 78-61 a Pesaro. Da allora, però, molto è cambiato, e non solo perché le Final Eight si sono spostate in modo ormai stabile a Torino, quanto perché Tortona ha nel frattempo fatto grandi passi in avanti. E a guidarla al ritorno in finale, anche qui ironia della sorte, sono stati proprio degli ex Olimpia come coach Mario Fioretti, assistente a Milano per oltre vent’anni prima di accettare l’offerta di Tortona la scorsa estate, oltre a Tommaso Baldasso e Paul Bilighaprotagonisti dell’ultimo trionfo milanese nel 2022 e ora punti fermi della compagine piemontese. Per tornare a vincere, e a regalare a Peppe Poeta il primo trofeo da head coachl’Olimpia dovrà quindi in qualche modo affrontare il suo passato. L’appuntamento è per le 17 con la diretta della partita su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, telecronaca affidata a Geri De Rosa e Andrea Meneghin.

Basket

Coppa Italia 2026, Milano-Tortona la finale

A Torino è il weekend che chiude la Final Eight della 50^ Coppa Italia. Nella prima semifinale Milano supera Brescia con un pirotecnico 106-102 mentre nella seconda la Virtus Bologna si arrende a Tortona, battuta 84-78. Tutte le partite fino alla finalissima di domenica 22 febbraio saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito programmazione e risultati delle partite GLI HIGHLIGHTS DI BASKET

