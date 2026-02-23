Italbasket, via al raduno con Tonut e Mannion

È iniziato oggi a Livorno il raduno dell'Italbasket in vista delle due gare di qualificazione mondiale contro la Gran Bretagna in programma a Newcastle upon Tyne (venerdì 27 febbraio ore 20.30), e proprio a Livorno (martedì 2 marzo, ore 19.30), entrambe in diretta su Sky Sport. Sasha Grant è stato autorizzato a lasciare il raduno a causa di un risentimento muscolare. Si sono aggregati già invece, in accordo con l'Olimpia Milano, Diego Flaccadori, Nico Mannion e Stefano Tonut . Sono attualmente 13 i giocatori a disposizione dello staff tecnico: Giordano Bortolani, Davide Casarin, Andrea Calzavara, Amedeo Della Valle, Diego Flaccadori, Nico Mannion, John Petrucelli, Marco Spissu, Luigi Suigo, Amedeo Tessitori, Stefano Tonut, Giovanni Veronesi e Luca Vincini. Charles Atamah, Leonardo Marangon, Cheickh Niang e Luca Possamai sono aggregati alla squadra solo per gli allenamenti dei primi due giorni di raduno (23 e 24 febbraio).

La situazione del gruppo D dell'Italia

Per l’ingarbugliato e imprevedibile Gruppo D è già tempo di match determinanti: la prima finestra ha riservato una vittoria e una sconfitta a tutte e quattro le pretendenti, che conservano intatte le speranze di conquistare uno dei tre posti a disposizione per accedere alla seconda fase. L’Italia ha iniziato il proprio percorso perdendo a Tortona contro l’Islanda 76-81 ma sorprendendo poi tutti con la vittoria in trasferta 81-82 a Klaipeda (prima vittoria di sempre in Lituania in gare ufficiali). Gli azzurri tornano a Livorno tre anni dopo: il 23 febbraio 2023 l’ultima apparizione al Modigliani Forum con la vittoria sull’Ucraina 85-75 (Mannion 28, Spissu 21), sempre per le qualificazioni al Mondiale. Fu sold-out con oltre 8mila spettatori in un impianto caldissimo e capace di supportare la squadra per tutti i 40 minuti. Le aspettative per il 2 marzo sono le stesse, in una città che vive il basket in maniera viscerale ogni weekend attraverso le due formazioni locali Libertas (A2) e Pielle (B Nazionale).