Polonara mantiene la sua promessa: domani sarà a bordo campo a Sassari

Che Achille Polonara fosse uomo di parola, oltre che agonista in grado di affrontare anche le sfide più complicate, lo si era capito da tempo. E ora arriva l’ennesima conferma della forza d’animo e della determinazione dell’ala azzurra, che superata la fase più delicata del percorso di guarigione dalla pesante malattia attraversata negli ultimi mesi sembra proprio pronta per mantenere una promessa fatta lo scorso agosto. Allora Polonara, che da poco aveva firmato con la Dinamo, prometteva ai tifosi sassaresi (in un sardo tutt’altro che disprezzabile) che si sarebbero visti al palazzetto. “Ragazzi l'attesa è finita, finalmente arrivo in Sardegna. Ci vediamo domenica al PalaSerradimigni, carichi più che mai” ha annunciato il giocatore attraverso i social del club sardo. E così domani, in occasione della gara interna contro Napoli, l’ex Virtus e Varese sarà proprio a bordo campo a sostenere e applaudire i compagni per quello che si preannuncia come un appuntamento dalle forti emozioni per tutti, a partire proprio da Polonara.