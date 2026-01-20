Offerte Sky
Cantù cambia in panchina: Brienza saluta, arriva l'ex Venezia De Raffaele

Basket

La notizia dell'esonero di Nicola Brienza era arrivata nel pomeriggio di ieri, e questa mattina Cantù ha confermato che a prendere il suo posto sulla panchina brianzola sarà l'ex Venezia e Tortona Walter De Raffaele. Al nuovo allenatore spetta ora il compito di dare una scossa alla squadra, al momento ferma all'ultimo posto in campionato

La sconfitta casalinga maturata domenica in volata contro Brescia pare essere stata fatale a Nicola Brienza, che nel pomeriggio di ieri è stato sollevato dall'incarico di allenatore di Cantù. Il coach, arrivato a giugno del 2024 sulla panchina brianzola, nella scorsa stagione ha guidato la squadra alla promozione e quindi al ritorno nella massima serie, ma paga un girone d'andata molto complicato che vede i canturini al momento ultimi in classifica. E in mattinata la società ha anche comunicato che a prendere il posto di Brienza sarà Walter De Raffaele. L'ex coach di Venezia e Tortona,  che con la Reyer ha vinto anche due scudetti, avrà ora il compito di risollevare le sorti di una piazza storica che si ritrova invischata in pieno nella battaglia per non retrocedere.

