Brutto colpo per la Virtus Bologna: il capitano Alessandro Pajola dovrà sottoporsi ad un'operazione chirurgica al ginocchio sinistro per via di una lesione al menisco esterno e rimarrà fuori per diverso tempo, anche se i tempi di recupero sono ancora indefiniti. Questo il comunicato ufficiale dei campioni d'Italia: "Virtus Pallacanestro Bologna comunica che Alessandro Pajola, a seguito del protrarsi di dolore e limitazione funzionale al ginocchio sinistro, è stato sottoposto ad ulteriori indagini specifiche che hanno evidenziato una lesione al menisco esterno. Il giocatore si sottoporrà di conseguenza ad intervento chirurgico nei prossimi giorni. I tempi di recupero verranno definiti a seguito dell’intervento". Senza di lui la Virtus perde il suo miglior difensore sul perimetro e anima della squadra in campo: Luca Vildoza, Daniel Hackett, Carsen Edwards e Matt Morgan dovranno sopperire all'assenza del capitano durante il suo periodo di riabilitazione.