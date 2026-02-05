Tavolo confronto per equilibrio economico dei club

Dopo il caso Trapani (e per evitare il verifarsi di casi analoghi) è stato avviato un "Tavolo di Confronto" tra la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico-finanziario delle società sportive professionistiche, la Federazione Italiana Pallacanestro e la Lega Basket Serie A. L'obiettivo è quello di rendere più efficienti i controlli finalizzati alla corretta gestione economico - finanziaria dei club

Sulla scia del fallimento del Trapani Basket e per evitare il verificarsi di simili casi, si è insediato questa mattina il "Tavolo di confronto" tra la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico-finanziario delle società sportive professionistiche, la Federazione Italiana Pallacanestro e la Lega Basket Serie A, nato con il comune intendimento di rendere più efficienti i controlli finalizzati alla corretta gestione economico - finanziaria dei club. Nel primo incontro, in cui è stato tracciato il programma di lavoro, le rispettive delegazioni sono state rappresentate dai Segretari Mario Morelli (Commissione), Maurizio Bertea (FIP) e Francesco Riccò (LBA). Con l'avvio dei lavori, che proseguiranno con una nuova riunione nelle prossime settimane, è stata ribadita la reciproca volontà di collaborazione tra istituzioni, insieme impegnate nell'obiettivo di rafforzare la solidità economica del movimento e salvaguardare il principio di un'equa competizione.