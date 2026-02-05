Tavolo confronto per equilibrio economico dei club

Dopo il caso Trapani (e per evitare il verifarsi di casi analoghi) è stato avviato un "Tavolo di Confronto" tra la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico-finanziario delle società sportive professionistiche, la Federazione Italiana Pallacanestro e la Lega Basket Serie A. L'obiettivo è quello di rendere più efficienti i controlli finalizzati alla corretta gestione economico - finanziaria dei club
Sulla scia del fallimento del Trapani Basket e per evitare il verificarsi di simili casi, si è insediato questa mattina il "Tavolo di confronto" tra la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico-finanziario delle società sportive professionistiche, la Federazione Italiana Pallacanestro e la Lega Basket Serie A, nato con il comune intendimento di rendere più efficienti i controlli finalizzati alla corretta gestione economico - finanziaria dei club. Nel primo incontro, in cui è stato tracciato il programma di lavoro, le rispettive delegazioni sono state rappresentate dai Segretari Mario Morelli (Commissione), Maurizio Bertea (FIP) e Francesco Riccò (LBA). Con l'avvio dei lavori, che proseguiranno con una nuova riunione nelle prossime settimane, è stata ribadita la reciproca volontà di collaborazione tra istituzioni, insieme impegnate nell'obiettivo di rafforzare la solidità economica del movimento e salvaguardare il principio di un'equa competizione.