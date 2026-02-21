Offerte Sky
Final Eight Coppa Italia, Virtus Bologna-Tortona alle 20.45 su Sky Sport Basket e NOW

Basket

A scendere in campo nella seconda semifinale della Final Eight di Coppa Italia sono la Virtus Bologna campione d’Italia e l’ambiziosa Tortona. Palla a due alle 20.45, diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Andrea Solaini e Chicca Macchi

 

GLI HIGHLIGHTS DI BASKET

Seconda semifinale della Final Eight di Coppa Italia, con la Virtus Bologna campione d’Italia in carica che affronterà Tortona. In palio c’è l’accesso alla finalissima contro la vincente dell’altra semifinale tra Brescia e Olimpia Milano. La Virtus, reduce dalla convincente vittoria su Napoli ai quarti, affronta una squadra galvanizzata dal successo in rimonta su Venezia di giovedì. In campo si prospetta quindi grande equilibrio e, considerati i talenti in campo, con Carsen Edwards da una parte e Christian Vital dall’altra, lo spettacolo sembra proprio garantito. Appuntamento dalle 20.45 per la palla a due su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Andrea Solaini e Chicca Macchi.

FOTOGALLERY

1/7
Basket

Coppa Italia 2026, il tabellone della Final Eight

A Torino è cominciata la Final Eight della 50^ Coppa Italia, con le vittorie di Brescia e Milano nei primi due quarti di finale. Tortona batte Venezia e diventa la terza semifinalista e affronterà la Virtus Bologna, vincente su Napoli. Tutte le partite fino alla finalissima di domenica 22 febbraio saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito programmazione e risultati delle partite HIGHLIGHTS: BRESCIA-UDINE 78-64 - MILANO-TRIESTE 94-86

Vai alla Fotogallery

