Olimpia e Virtus affrontano Barcellona e Real: dove vedere le partite in tv e streaming

Eurolega

Doppio impegno europeo per Milano, che ospita il Barcellona, e per Bologna, in trasferta sul campo del Real. Appuntamento alle 20.30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW per l’Olimpia con telecronaca di Geri De Rosa e Chicca Macchi e alle 20.45 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW per la Virtus con telecronaca di Andrea Solaini e Matteo Soragna

 

L’EUROLEGA IN ESCLUSIVA SU SKY: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE

Doppio impegno europeo questa sera per Olimpia e Virtus e doppio incrocio sulla direttrice tra Italia e Spagna, perché i ragazzi di coach Peppe Poeta ospiteranno il Barcellona mentre i campioni d’Italia andranno in trasferta sul campo del Real. Due partite, quelle che aspettano Milano e Bologna, che arrivano in un momento chiave della regular season, durante il quale entrambe hanno assoluto bisogno di una vittoria per tenere vive le speranze di agguantare la zona play-in. Le due big spagnole, però, sono delle vere e proprie corazzate di questa Eurolega, con il Barcellona rivitalizzato dal ritorno in panchina di Xavi Pascual e il Real, che dopo un inizio complicato ha vinto 7 delle ultime 10 partite, guidato dall’ex di serata Sergio Scariolo. 

Olimpia, Virtus e non solo: il programma su Sky Sport

Per l’Olimpia l’appuntamento è alle 20.30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW con telecronaca di Geri De Rosa e Chicca Macchi e alle 20.45 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW per la Virtus con telecronaca di Andrea Solaini e Matteo Soragna. La serata di Eurolega su Sky Sport, però, non si limita alle partite delle due italiane. Alle 18.45, infatti, su Sky Sport Mix e in streaming su NOW andrà in onda la diretta del big match tra Fenerbahce e Monaco con il commento di Giovanni Poggi. 

Classifica Eurolega: dove sono Milano e Bologna

