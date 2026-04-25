Napoli-Trento alle 19.30 su Sky Sport

Napoli per sganciarsi dalla zona retrocessione, Trento per sognare ancora i playoff: sono due punti pesanti quelli in palio questa sera alla Alcott Arena. La palla a due di una sfida che si annuncia equilibrata è alle 19.30, diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Andrea Solaini e Andrea Meneghin
Napoli cerca il riscatto dopo la pesante sconfitta subita a Milano una settimana fa e, ancor di più, cerca una vittoria che potrebbe anche darle la matematica certezza della salvezza. Anche Trento, che nell’ultimo turno di campionato ha perso in casa contro Reggio Emilia, vuole subito rifarsi, anche per non perdere contatto con la zona playoff. Quella in programma questa sera alla Alcott Arena, insomma, si preannuncia come una sfida tra due squadre con motivazioni forti. L’appuntamento è dalle 19.30 per la palla a due su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Andrea Solaini e Andrea Meneghin.
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Lega Basket Serie A, la classifica aggiornata
Udine batte Cantù e Napoli ha la meglio su Trento, inaugurando così la 28^ giornata di LBA in attesa del big match tra Venezia e Olimpia Milano (diretta su Sky Sport Basket domenica 26 aprile alle 16). Il campionato di Serie A è su Sky Sport e in streaming su NOW GLI HIGHLIGHTS DI BASKET