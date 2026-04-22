Virtus, oggi Pajola torna ad allenarsi con i compagni: il rientro si avvicina?

Fuori dal 26 gennaio scorso dopo essere stato operato al ginocchio sinistro, Alessandro Pajola oggi torna ad allenarsi insieme ai compagni di squadra. Senza di lui la Virtus ha vissuto un crollo nei risultati, soprattutto in Eurolega, che ha poi portato al licenziamento di coach Dusko Ivanovic. Bologna, però, rimane capolista in campionato, e a tre giornate dalla fine della regular season punta tutto sul suo capitano per confermarsi campione d’Italia
Le buone notizie nelle ultime settimane non sono state molte in casa Virtus, che tra risultati non all’altezza, in particolare in Eurolega, dove il traguardo del play-in è svanito in fetta, problemi fisici di varia natura a diversi giocatori e l’esonero di Dusko Ivanovic ha vissuto un lungo periodo complicato. Un periodo il cui inizio può essere fatto risalire alla fine di gennaio, quando Alessandro Pajola si infortunava al menisco del ginocchio sinistro. Anima difensiva e capitano delle Vu Nere, l’azzurro ha di fatto saltato ormai quasi tre mesi di sfide tra Europa e Italia, ma oggi torna ad allenarsi con i compagni. E se ancora non ci sono tempistiche definite per il suo ritorno in campo, Bologna, che a prescindere dal periodaccio attraversato rimane capolista in campionato a tre giornate dalla fine della regular season, coltiva speranze corpose di poterlo riavere a pieno regime per l’inizio dei playoff. E con un Pajola in più la Virtus proverà a confermarsi campione d’Italia dopo lo scudetto vinto a giugno dello scorso anno.
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La 27^ giornata di Serie A si apre il sabato con il successo di Reggio Emilia sul campo di Trento, e quello fondamentale per Treviso su Udine, che riapre la corsa alla salvezza. La domenica vede il successo in volata della Virtus Bologna a Tortona, la vittoria larghissima di Milano contro Napoli, il colpo di Brescia che passa a Trieste e risponde all'Olidata, e il successo di Cantù nel derby con Varese. Il campionato di Serie A è su Sky Sport e in streaming su NOW GLI HIGHLIGHTS DI BASKET