Nella sfida che può valere il 3° posto nel tabellone playoff è Milano a partire con le marce alte e, soprattutto grazie alle prestazioni di Shavon Shields e Leandro Bolmaro, a chiudere un primo tempo sostanzialmente dominato sul +13. Al rientro in campo l’Olimpia sembra scappare e va anche a +21, ma Venezia non molla, ricuce fino al -2 e nel finale punto a punto emerge però la classe di Armoni Brooks, che regala ai suoi una vittoria potenzialmente decisiva per il piazzamento in vista dei playoff

In palio ci sono due punti importanti, forse addirittura decisivi nella corsa al 3° posto nel tabellone dei playoff, oltre alla possibile speranza di inseguire addirittura il 2°, e una certa dose di nervosismo caratterizza i primi possessi della sfida tra Venezia e Milano. Il talento offensivo presente da entrambe le parti, però, scioglie velocemente i due attacchi, ma è l’Olimpia, che ha da subito uno Shavon Shields molto aggressivo, a scappare e al termine del 1° quarto il punteggio dice 27-14 per gli ospiti. Milano sembra poter dilagare anche nella prima parte del 2° quarto, ma Venezia in qualche modo riesce a non farsi travolgere del tutto e grazie soprattutto a RJ Cole chiude sotto 52-39. Al rientro in campo l’Olimpia dimostra di non voler concedere agli avversari la possibilità di rimettersi in partita e inizia con un nuovo parziale di 8-0 che fa la fa veleggiare sul +21. Una tripla di Ky Bowman riporta i padroni di casa sul -12 a metà del 3° quarto, inducendo subito coach Peppe Poeta a chiamare time out. È sempre Bowman, però, con una giocata da 4 puntia riaprire tutto con il 66-62 per Milano con cui si entra nell’ultima frazione di gioco. Due triple consecutive di Pippo Ricci rimandano l’Olimpia avanti sul 74-65, ma gli risponde Bowman, che attira ancora una volta Shields nella sua trappola e con un’altra giocata da 4 punti porta i suoi a -2 a 3 minuti dalla fine. A decidere il punto a punto finale e regalare all’Olimpia una vittoria che potrebbe blindarne il 3° posto è un Armoni Brooks fin lì quasi impalpabile.