Pesic annuncia il ritiro a fine stagione

Uno dei più grandi allenatori del basket europeo dice basta: come ha annunciato lui stesso in un’intervista col quotidiano Die Zeit, Svetislav Pesic si ritirerà al termine di questa stagione. L’allenatore del Bayern Monaco, nonché ct della nazionale serba agli ultimi Europei, ha detto di aver maturato la decisione nelle ultime settimane: "Prima di una partita ero sdraiato a letto e mi sono detto: cosa stai facendo qui? Sei pazzo? Tra poco avrai 77 anni e stai ancora allenando. Se arrivi a 90 anni, te ne restano 13. A quel punto mi sono detto: basta, ritirati". Nel corso della sua lunghissima carriera cominciata nel 1982 ha vinto tutto: un oro mondiale nel 2002, due ori europei, una Eurolega, una EuroCup FIBA, una Coppa Korac, otto campionati nazionali e sei coppe nazionali, allenando anche in Italia tra il 2004 e il 2006 alla Virtus Roma. "Sarò sempre attivo nel basket, dando lezioni e robe del genere. Ma verso la fine della mia vita non posso più essere un capo allenatore. So che la gente non mi crederà quando dico che smetto, ma dopo questa stagione è davvero finita. Ho una bellissima casa a Barcellona dove vive parte della mia famiglia. E voglio tornare più spesso nella mia città natale, Pirot. Voglio godermi la vita da un'altra prospettiva”."