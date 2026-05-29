Già giocatore dalla carriera straordinaria con le maglie di Torino, di Varese e della nazionale, dopo trent’anni di panchine, tra cui anche quella dell’Italia, ieri Meo Sacchetti ha detto addio al basket. Un basket amato in maniera viscerale e a cui l’ex coach di Sassari e Cremona ha dedicato una vita intera, diventando uno dei protagonisti più importanti del nostro campionato senza mai rinunciare a mostrare il proprio lato umano e senza abbandonare un’idea molto personale di come interpretare il gioco
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider