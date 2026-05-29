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il protagonista

Meo Sacchetti dice addio alla panchina: il suo basket è stato di chi l’ha giocato

Dario Costa

Già giocatore dalla carriera straordinaria con le maglie di Torino, di Varese e della nazionale, dopo trent’anni di panchine, tra cui anche quella dell’Italia, ieri Meo Sacchetti ha detto addio al basket. Un basket amato in maniera viscerale e a cui l’ex coach di Sassari e Cremona ha dedicato una vita intera, diventando uno dei protagonisti più importanti del nostro campionato senza mai rinunciare a mostrare il proprio lato umano e senza abbandonare un’idea molto personale di come interpretare il gioco

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