Se il Milan scegliesse ancora il coraggio, si chiamerebbe Italiano

Vincenzo Italiano è solo una suggestione per il futuro del Milan, ma basta a riaccendere un’idea ricorrente nella storia rossonera: puntare su allenatori emergenti. Da Rocco a Sacchi fino ad Allegri, spesso il club ha vinto scommettendo su profili non ancora consacrati. Ecco perché puntarci potrebbe davvero essere l'idea giusta