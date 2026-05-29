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il protagonista

Se il Milan scegliesse ancora il coraggio, si chiamerebbe Italiano

Riccardo Gentile
©Getty

Vincenzo Italiano è solo una suggestione per il futuro del Milan, ma basta a riaccendere un’idea ricorrente nella storia rossonera: puntare su allenatori emergenti. Da Rocco a Sacchi fino ad Allegri, spesso il club ha vinto scommettendo su profili non ancora consacrati. Ecco perché puntarci potrebbe davvero essere l'idea giusta

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