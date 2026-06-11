Cominciano le finali tra Olimpia Milano e Reyer Venezia, arrivate all'appuntamento che mette in palio lo Scudetto per la stagione 2025-26. Gara-1 in diretta alle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin, con prepartita dalle 19.30 e postpartita dal Forum di Assago con Giulia Cicchinè e Laura Macchi, e le interviste a cura di Gaia Accoto
È una finale inedita quella tra Olimpia Milano e Reyer Venezia, arrivate all'atto conclusivo della stagione che mette in palio lo Scudetto della stagione 2025-26. Le due squadre, arrivate rispettivamente al terzo e al quarto posto in regular season, hanno avuto la meglio su Brescia e sulla Virtus Bologna sovvertendo il fattore campo in semifinale, e danno il via a una serie che promette spettacolo sui canali di Sky Sport. Si comincia stasera alle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il commento dall'Unipol Forum di Assago di Geri De Rosa e Andrea Meneghin, con il pre-partita dalle 19.30 e il post-partita sempre dal Forum in compagnia di Giulia Cicchinè e Laura Macchi e le interviste ai protagonisti a cura di Gaia Accoto, per non perdersi nulla delle LBA Finals.
Approfondimento
Tra Milano e Venezia una finale da non perdere
Olimpia Milano-Venezia: il calendario della finale Scudetto
Tutta la serie finale tra Milano e Venezia sarà visibile sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito il calendario della finale Scudetto 2026 su Sky:
- Gara-1: Olimpia Milano-Venezia giovedì 11 giugno dalle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW
- Gara-2: Olimpia Milano-Venezia sabato 13 giugno dalle 20 su Sky Sport Basket e NOW
- Gara-3: Venezia-Olimpia Milano martedì 16 giugno dalle 20 su Sky Sport Basket e NOW
- Gara-4*: Venezia-Olimpia Milano giovedì 18 giugno dalle 20 su Sky Sport Basket e NOW
- Gara-5*: Olimpia Milano-Venezia domenica 21 giugno dalle 20 su Sky Sport Basket e NOW
* se necessaria
Approfondimento
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Statistiche e curiosità sulla serie finale
- Milano è alla quinta finale nelle ultime sei stagioni e la numero 23 della sua storia (sinora il bilancio è di 12 vittorie e 10 sconfitte)
- Il bilancio dell’Olimpia nelle gare della serie che assegnano lo scudetto è di 45 vinte e 48 perse.
- Milano è la squadra in Italia con più Scudetti vinti nella storia (31, di cui 12 dal 1976/77 con la formula dei playoff).
- Terza finale playoff nella storia della Reyer e nelle due precedenti ha sempre conquistato il titolo: nel 2017 (4-2 contro Trento) e nel 2019 (4-3 contro Sassari)
- In totale, il bilancio delle gare di finale di Venezia è di 8 vittorie e 5 sconfitte
- Gli orogranata hanno altri due Scudetti in bacheca, conquistati nelle stagioni 1941/42 e 1942/43
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I precedenti tra Milano e Venezia
- In regular season sono ben 112 i precedenti tra le due società, dalla stagione 1948/49, ed il bilancio delle vittorie è a favore di Milano per 85 a 27. L’Olimpia Milano, inoltre, è avanti anche nelle gare giocate in casa degli orogranata per 32 vittorie a 20
- Le due squadre si sono già affrontate in tre serie durante i playoff, ma mai in una Finale. Al momento il bilancio è di 10 vittorie a 2 per l’Olimpia Milano che hanno vinto i quarti di finale della stagione 2011/12 (3-0), la semifinale nell’edizione 2016 (4-2) e nel 2021 (3-0)
- In regular season i biancorossi si sono imposti 101-88 nel match d’andata, risalente al 26 ottobre 2025 e valevole per la 4ª giornata. A guidare l’EA7 Emporio Armani Milano ci hanno pensato Devin Booker, Armoni Brooks e Shavon Shields con 23 punti a testa
- Il ritorno risale invece a domenica 26 aprile, valido per la 28ª giornata, quando l’Olimpia Milano si impose 85-90, blindando così il terzo posto in stagione regolare che gli ha permesso di avere il fattore campo a favore in queste LBA Finals. I biancorossi sono stati guidati dai 19 punti e 5 rimbalzi di Leandro Bolmaro e i 15 punti, 8 rimbalzi e 4 recuperi di Pippo Ricci,. Agli orogranata non sono bastati i 29 punti, 5 assist e 6 falli subiti di RJ Cole e i 16 punti e 6 rimbalzi di Jordan Parks