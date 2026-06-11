Cominciano le finali tra Olimpia Milano e Reyer Venezia, arrivate all'appuntamento che mette in palio lo Scudetto per la stagione 2025-26. Gara-1 in diretta alle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin, con prepartita dalle 19.30 e postpartita dal Forum di Assago con Giulia Cicchinè e Laura Macchi, e le interviste a cura di Gaia Accoto

È una finale inedita quella tra Olimpia Milano e Reyer Venezia, arrivate all'atto conclusivo della stagione che mette in palio lo Scudetto della stagione 2025-26. Le due squadre, arrivate rispettivamente al terzo e al quarto posto in regular season, hanno avuto la meglio su Brescia e sulla Virtus Bologna sovvertendo il fattore campo in semifinale, e danno il via a una serie che promette spettacolo sui canali di Sky Sport. Si comincia stasera alle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il commento dall'Unipol Forum di Assago di Geri De Rosa e Andrea Meneghin, con il pre-partita dalle 19.30 e il post-partita sempre dal Forum in compagnia di Giulia Cicchinè e Laura Macchi e le interviste ai protagonisti a cura di Gaia Accoto, per non perdersi nulla delle LBA Finals.