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Amichevole, Italia-Croazia alle 19.30 su Sky: risultato LIVE

Basket
Ciamillo-Castoria

Comincia l'estate dell'Italbasket, che a Gorizia affronta la Croazia nella prima amichevole di avvinamento alla finestra di qualificazioni ai Mondiali 2027. Sfida in diretta alle 19.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, con le interviste a bordocampo di Gaia Accoto

IL TABELLINO LIVE

IL TABELLINO LIVE

I 12 a disposizione:

  • #4 Leonardo Candi (1997, 190, Playmaker/Guardia, Umana Reyer Venezia)
  • #7 Stefano Tonut (1993, 194, Guardia, EA7 Emporio Armani Milano)
  • #18 Matteo Spagnolo (2003, 193, Guardia, Baskonia – Spagna)
  • #19 Gabriele Procida (2002, 200, Ala, Real Madrid – Spagna)
  • #22 Giordano Bortolani (2000, 193, Guardia, Acqua San Bernardo Cantù)
  • #24 Francesco Ferrari (2005, 205, Ala, Olidata Virtus Bologna)
  • #25 Tommaso Baldasso (1998, 192, Guardia, Bertram Tortona)
  • #28 Davide Casarin (2003, 196, Guardia, Ferramenta Vanoli Cremona)
  • #38 Riccardo Rossato (1996, 189, Guardia, Unahotels Reggio Emilia)
  • #45 Nicola Akele (1995, 203, Ala, Olidata Virtus Bologna)
  • #48 Giovanni Emejuru (2002, 208, Centro, Free Agent)
  • #50 Luca Vincini (2003, 207, Ala/Centro, Banco di Sardegna Sassari)

 

A riposo:

  • #1 Nico Mannion (2001, 191, Playmaker, EA7 Emporio Armani Milano)
  • #16 Amedeo Tessitori (1994, 207, Centro, Umana Reyer Venezia)
  • #17 Giampaolo Ricci (1991, 202, Ala, EA7 Emporio Armani Milano)
  • #40 Luca Severini (1996, 204, Ala, Unahotels Reggio Emilia)

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