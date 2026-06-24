Comincia l'estate dell'Italbasket, che a Gorizia affronta la Croazia nella prima amichevole di avvinamento alla finestra di qualificazioni ai Mondiali 2027. Sfida in diretta alle 19.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, con le interviste a bordocampo di Gaia Accoto
I 12 a disposizione:
- #4 Leonardo Candi (1997, 190, Playmaker/Guardia, Umana Reyer Venezia)
- #7 Stefano Tonut (1993, 194, Guardia, EA7 Emporio Armani Milano)
- #18 Matteo Spagnolo (2003, 193, Guardia, Baskonia – Spagna)
- #19 Gabriele Procida (2002, 200, Ala, Real Madrid – Spagna)
- #22 Giordano Bortolani (2000, 193, Guardia, Acqua San Bernardo Cantù)
- #24 Francesco Ferrari (2005, 205, Ala, Olidata Virtus Bologna)
- #25 Tommaso Baldasso (1998, 192, Guardia, Bertram Tortona)
- #28 Davide Casarin (2003, 196, Guardia, Ferramenta Vanoli Cremona)
- #38 Riccardo Rossato (1996, 189, Guardia, Unahotels Reggio Emilia)
- #45 Nicola Akele (1995, 203, Ala, Olidata Virtus Bologna)
- #48 Giovanni Emejuru (2002, 208, Centro, Free Agent)
- #50 Luca Vincini (2003, 207, Ala/Centro, Banco di Sardegna Sassari)
A riposo:
- #1 Nico Mannion (2001, 191, Playmaker, EA7 Emporio Armani Milano)
- #16 Amedeo Tessitori (1994, 207, Centro, Umana Reyer Venezia)
- #17 Giampaolo Ricci (1991, 202, Ala, EA7 Emporio Armani Milano)
- #40 Luca Severini (1996, 204, Ala, Unahotels Reggio Emilia)