Al capitano dell'Olimpia Pippo Ricci il premio L'AltroPallone 2026 per l'impegno sociale

Pippo Ricci, capitano dell’Olimpia Milano e punto fermo dell'Italia, è il vincitore del premio L’AltroPallone 2026, il riconoscimento dedicato a chi vive lo sport come strumento di inclusione, responsabilità e impegno sociale. La premiazione si terrà venerdì 4 settembre a Reggio Emilia, nell’ambito del Festival di Emergency
La lista di chi lo ha preceduto, che va da Paolo Rossi a Gino Strada, da Lilian Thuram all'ex collega Bruno Cerella rende l'idea dell'importanza del premio L'AltroPallone, che per l'anno 2026 viene assegnato al capitano dell'Olimpia Milano Pippo Ricci. Il giocatore, attualmente impegnato con la nazionale nel doppio confronto con Bosnia e Serbia valido per la seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali del 2027, verrà premiato ufficialmente il prossimo 4 settembre a Reggio Emilia nell'ambito del Festival di Emergency. "Pippo Ricci rappresenta un’idea di sport che ci è molto vicina, quella di chi non ha bisogno di stare sempre al centro per essere importante. Così è diventato un giocatore di riferimento dell’Olimpia Milano e della Nazionale, ma senza perdere questo modo di stare dentro una squadra, fatto di disponibilità e attenzione agli altri. La stessa cosa si vede nel suo lavoro con Amani Education, dove ha messo la sua esperienza e la sua visibilità al servizio di progetti concreti per i più giovani" ha dichiara Paolo Maggioni, presidente del premio L’AltroPallone e ideatore della Biblioteca dello Sport Gianni Mura, inaugurata quest’anno a Milano.
Dove vedere l’Italia alle qualificazioni Mondiali
Sulla strada della qualificazione ai Mondiali del prossimo anno per gli azzurri arriva la doppia prova contro Bosnia e Serbia, ma al di fuori degli impegni degli azzurri anche nel resto d’Europa non mancano sfide dal grande fascino e con in campo stelle di primissima grandezza. Tutti gli orari e i canali di riferimento per seguire il meglio della finestra di qualificazione vivere su Sky Sport Basket e in streaming su NOW TUTTE LE STELLE IN CAMPO NELLA FINESTRA DI QUALIFICAZIONE