Al capitano dell'Olimpia Pippo Ricci il premio L'AltroPallone 2026 per l'impegno sociale

La lista di chi lo ha preceduto, che va da Paolo Rossi a Gino Strada, da Lilian Thuram all'ex collega Bruno Cerella rende l'idea dell'importanza del premio L'AltroPallone, che per l'anno 2026 viene assegnato al capitano dell'Olimpia Milano Pippo Ricci. Il giocatore, attualmente impegnato con la nazionale nel doppio confronto con Bosnia e Serbia valido per la seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali del 2027, verrà premiato ufficialmente il prossimo 4 settembre a Reggio Emilia nell'ambito del Festival di Emergency. "Pippo Ricci rappresenta un’idea di sport che ci è molto vicina, quella di chi non ha bisogno di stare sempre al centro per essere importante. Così è diventato un giocatore di riferimento dell’Olimpia Milano e della Nazionale, ma senza perdere questo modo di stare dentro una squadra, fatto di disponibilità e attenzione agli altri. La stessa cosa si vede nel suo lavoro con Amani Education, dove ha messo la sua esperienza e la sua visibilità al servizio di progetti concreti per i più giovani" ha dichiara Paolo Maggioni, presidente del premio L’AltroPallone e ideatore della Biblioteca dello Sport Gianni Mura, inaugurata quest’anno a Milano.