Bosnia-Italia, Qualificazioni Mondiali di basket: dove vederla in tv e streaming

Nuovo impegno per l’Italia, che scende in campo per affrontare la Bosnia nella seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali del 2027. I ragazzi di Luca Banchi, che rivedono a roster Simone Fontecchio, sognano il colpo in trasferta contro una squadra solida guidata dal veterano NBA Jusuf Nurkic. Appuntamento dalle 19.30 per il prepartita con Giulia Cicchiné e Matteo Soragna e dalle 20 con la telecronaca a cura di Flavio Tranquillo e Davide Pessina su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW

È il momento di tornare sul parquet per gli azzurri, e adesso si fa sul serio perché la trasferta a Tuzla apre la seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali del 2027. Di fronte ai ragazzi di coach Luca Banchi ci sarà la Bosnia, battuta giusto un anno fa a Eurobasket. Il protagonista assoluto di quella partita, finita 96-70 per l’Italia, era stato un Simone Fontecchio letteralmente immarcabile e autore di una prova da 39 punti. E proprio l’ala dei Miami Heat sarà nuovamente la punta di diamante dell’Italbasket, che ritroverà anche un altro elemento chiave come capitan Nicolo Melli. L’appuntamento per la sfida che può lanciare gli azzurri verso la qualificazione è per le 19.30 con il prepartita con Giulia Cicchiné e Matteo Soragna e dalle 20 con la telecronaca a cura di Flavio Tranquillo e Davide Pessina su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW.