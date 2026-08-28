Nuovo impegno per l’Italia, che affronta la Bosnia nella seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali del 2027. I ragazzi di Luca Banchi, che rivedono a roster Simone Fontecchio, sognano il colpo in trasferta contro una squadra solida guidata dal veterano NBA Jusuf Nurkic. Appuntamento dalle 19.30 per il prepartita con Giulia Cicchiné e Matteo Soragna e dalle 20 con la telecronaca a cura di Flavio Tranquillo e Davide Pessina su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW
Dove vedere l’Italia alle qualificazioni Mondiali
Sulla strada della qualificazione ai Mondiali del prossimo anno per gli azzurri arriva la doppia prova contro Bosnia e Serbia, ma al di fuori degli impegni degli azzurri anche nel resto d’Europa non mancano sfide dal grande fascino e con in campo stelle di primissima grandezza. Tutti gli orari e i canali di riferimento per seguire il meglio della finestra di qualificazione vivere su Sky Sport Basket e in streaming su NOW TUTTE LE STELLE IN CAMPO NELLA FINESTRA DI QUALIFICAZIONE