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Bosnia-Italia, il risultato in diretta delle Qualificazioni ai Mondiali di basket 2027

Basket

Nuovo impegno per l’Italia, che affronta la Bosnia nella seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali del 2027. I ragazzi di Luca Banchi, che rivedono a roster Simone Fontecchio, sognano il colpo in trasferta contro una squadra solida guidata dal veterano NBA Jusuf Nurkic. Appuntamento dalle 19.30 per il prepartita con Giulia Cicchiné e Matteo Soragna e dalle 20 con la telecronaca a cura di Flavio Tranquillo e Davide Pessina su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW 

IL TABELLINO DELLA PARTITA

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Dove vedere l’Italia alle qualificazioni Mondiali

Sulla strada della qualificazione ai Mondiali del prossimo anno per gli azzurri arriva la doppia prova contro Bosnia e Serbia, ma al di fuori degli impegni degli azzurri anche nel resto d’Europa non mancano sfide dal grande fascino e con in campo stelle di primissima grandezza. Tutti gli orari e i canali di riferimento per seguire il meglio della finestra di qualificazione vivere su Sky Sport Basket e in streaming su NOW  TUTTE LE STELLE IN CAMPO NELLA FINESTRA DI QUALIFICAZIONE

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