Tra le sorprese in negativo di queste gare di Qualificazioni ai Mondiali 2027 c’è sicuramente la Grecia che, con la sconfitta per 82-76 a Riga con l’Ucraina, scivola all’ultimo posto del girone I con 3 vinte e 4 perse, e rischia seriamente di non esserci alla Coppa del Mondo in Qatar. Gli ellenici, che non possono contare su Giannis Antetokounmpo, lunedì avranno una sfida già decisiva contro la Spagna, lei pure battuta a sorpresa in casa dal Portogallo

Le finestre di qualificazione a Mondiali e Europei ci hanno ormai abituato a grandi sorprese, in positivo ma anche in negativo. Di sicuro chi sta faticando è la Grecia che, reduce dal bronzo a EuroBasket 2025, rischia seriamente di rimanere fuori dalla Coppa del Mondo 2027. L’assenza di Giannis Antetokounmpo, rimasto a Miami per preparare la stagione NBA con gli Heat ed evitare nuovi infortuni dopo un’annata da appena 36 gare con i Bucks, priva gli ellenici del suo trascinatore e ora sono in piena crisi, un po’ come la Slovenia senza Luka Doncic.

La selezione di Vassilis Spanoulis, che ha superato la prima fase tra mille difficoltà qualificandosi con un record di 3-3 soltanto all’ultima giornata, ha aperto la seconda fase con una sconfitta per 82-76 a Riga contro l’Ucraina e adesso si trova da sola in fondo al Gruppo I con un bilancio di 3 vinte e 4 perse. Inutili i 16 punti di Dorsey, i 17 con 8 assist del veterano Calathes e i 13 dell’ex milanese Mitoglou per evitare lo scivolone.