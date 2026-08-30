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Wembanyama e la Germania campione del Mondo e d'Europa in campo oggi su Sky Sport

Basket

In attesa della sfida tra Italia e Serbia di domani sera, oggi scendono in campo il fenomeno Victor Wembanyama, che con la sua Francia affronta la Svezia, e la Germania campione del Mondo e D'Europa in carica, in trasferta in Polina. Francesi e tedeschi possono di fatto staccare il biglietto per i Mondiali con una vittoria e entrambe le partite saranno in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW 

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Per ingannare l'attesa in vista del big match di domani sera tra Italia e Serbia (diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW dalle 19.30) ci sono il fenomeno Victor Wembanyama e i campioni del Mondo e d'Europa in carica della Germania. Se per gli azzurri oggi è giorno di allenamento alla vigilia della sfida di Pesaro di domani sera, infatti, Francia e Germania scendono in campo contro la Svezia e in casa della Polonia per due partite che, in caso di vittoria, regalerebbero di fatto a entrambe le nazionali un pass per i Mondiali del prossimo anno.

Francia e Spagna a un passo da Doha

Nel girone L la Francia è saldamente al comando della classifica e battendo la Svezia, al momento 4^ e fuori dai giochi, avrebbe quasi la certezza di andare ai prossimi Mondiali. Quella in Polonia, invece, non sarà una trasferta facile per la Nationalmannschaft, perché i polacchi sono primi nelgirone K e sono ancora imbattuti nelle Qualificazioni Mondiali, ma con una vittoria Dennis Schroeder e compagni li supererebbero e, in un girone che è forse il meno equilibrato dei quattro da cui usciranno le dodici squadre europee che voleranno a Doha tra un anno, si assicurerebbero un pass virtuale per i Mondiali.

Gli appuntamenti di oggi su Sky Sport

L'appuntamento per Svezia-Francia è alle 14.45 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con la telecronaca a cura di Davide Fumagalli, mentre quello per Polonia-Germania è per le 17.30 sempre su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca a cura di Andrea Solaini.

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