Uno step back, un movimento che conosce benissimo, il suo preferito, le ha tolto la possibilità di chiudere la sua carriera in Nazionale giocando il Mondiale da capitana. Eppure, Laura Spreafico a Berlino ci andrà lo stesso. Per sostenere le sue compagne. E aiutarle anche dagli spalti. Da capitana vera. La sua intervista, con uno sguardo su un futuro da costruire, per Sky Sport Insider
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