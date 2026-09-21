l'analisi
Come Gattuso ha risollevato la Lazio
La Lazio è momentaneamente prima in classifica grazie al lavoro di Gattuso, in grado di valorizzare e recuperare calciatori come Zaccagni, Frattesi e Mandas. Una vera e propria 'salvezza' dopo le ultime, complicate stagioni
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