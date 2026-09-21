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il protagonista

Pedro Acosta non ha filtri. Nel bene e nel male

Paolo Lorenzi
©Getty

Talentuoso, sfacciato, autocritico: Acosta ha tutte le caratteristiche di un futuro campione, dentro e fuori dalla pista. La prima vittoria in MotoGP, arrivata dopo stagioni altalenanti con Ktm, è il giusto riconoscimento per una carriera che nel 2027, in Ducati, promette di decollare

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